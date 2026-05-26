El sugestivo mensaje de Romina Orthusteguy tras la salida de Eduardo Carrera de Gran Hermano
La ex participante del reality reaccionó en redes luego de la eliminación de su expareja y compartió una imagen de la hija que tuvieron juntos,
La eliminación de Eduardo Carrera de Gran Hermano, durante la gala del lunes, generó repercusiones inmediatas fuera de la casa. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Romina Orthusteguy, su expareja y ex compañera en la edición 2003 del reality, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de significado.
Tras la salida del participante, Orthusteguy publicó una foto de Mía, la hija de ambos, y acompañó la imagen con una breve pero contundente dedicatoria: “Te amo Mia”. El gesto fue interpretado por muchos seguidores como una clara referencia al vínculo distante que, según ella misma contó tiempo atrás, Carrera mantuvo con la joven.
La historia entre Romina y Eduardo nació dentro de la casa de Gran Hermano 3, donde protagonizaron una relación marcada por fuertes altibajos y momentos de tensión. Aunque el romance continuó una vez finalizado el programa, con el correr de los años la relación terminó atravesada por conflictos personales, denuncias y un profundo distanciamiento.
Semanas atrás, la exparticipante reapareció públicamente en una entrevista para Bondi Live, donde habló sin filtros sobre aquella etapa de su vida. Allí aseguró haber vivido “un infierno” tras el final del reality y recordó distintos episodios difíciles que atravesó durante la relación con el padre de su hija.
Ahora, con Eduardo fuera del juego, el posteo de Romina volvió a poner el foco sobre una historia que, más de dos décadas después de haber comenzado frente a las cámaras, sigue generando repercusiones.
Cabe destacar, que Eduardo también fue consultado al aire por Santiago del Moro y por Eugenia y Tato, ex participantes del reality, acerca de la relación con Romina y el vínculo con su hija. Sin embargo, el exjugador evitó profundizar en el tema y respondió de manera ambigua, sin dar demasiadas precisiones ni aclarar las versiones que circularon en los últimos años sobre su historia familiar.
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