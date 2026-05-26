El sugestivo mensaje de Romina Orthusteguy tras la salida de Eduardo Carrera de Gran Hermano

Ahora, con Eduardo fuera del juego, el posteo de Romina volvió a poner el foco sobre una historia que, más de dos décadas después de haber comenzado frente a las cámaras, sigue generando repercusiones.

Cabe destacar, que Eduardo también fue consultado al aire por Santiago del Moro y por Eugenia y Tato, ex participantes del reality, acerca de la relación con Romina y el vínculo con su hija. Sin embargo, el exjugador evitó profundizar en el tema y respondió de manera ambigua, sin dar demasiadas precisiones ni aclarar las versiones que circularon en los últimos años sobre su historia familiar.