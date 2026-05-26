Aseguran que hay cortocircuito entre Santiago del Moro y Andrea del Boca desde su regreso a Gran Hermano

La periodista hacía referencia a las versiones que circularon durante semanas sobre supuestos privilegios y beneficios que habría recibido Andrea dentro del juego.

Por su parte, Nico Peralta planteó otra hipótesis y sugirió que detrás de la distancia podría haber cierto enojo del conductor. “Para mí, Santiago está enojado u ofendido porque no dio notas cuando salió después de su accidente. Se entiende que tenía algo de salud, con la boca, con el holter pero como exparticipante y con su estelaridad, se esperaba que al menos estuviera con Georgina o con Vero. Creo que va por ahí”, opinó.

Mientras tanto, el vínculo entre ambos sigue dando que hablar y muchos televidentes consideran que la actriz perdió protagonismo al aire desde su vuelta al programa. Sin embargo, hasta el momento, Santiago del Moro eligió no hacer declaraciones públicas sobre el tema.

Quien también opinó fue Ximena Capristo, que habló desde su experiencia como ex participante del reality y fue contundente con su análisis. “No es el mismo que antes, le tira unos palitos picantes”, aseguró.

Luego agregó: “Tiene que ver con las especulaciones, que decían que estaba acomodada y demás. Él tiene el hilo conductor. Uno tiene muchas fichas puestas en ella y desde que volvió, no hizo nada, Brian en cambio, está jugando nivel Dios”.

Así, las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre el conductor y la actriz siguen creciendo, mientras el público espera saber si Del Moro finalmente decidirá romper el silencio y explicar qué sucede realmente detrás de cámara.