Aseguran que hay cortocircuito entre Santiago del Moro y Andrea del Boca desde su regreso a Gran Hermano
El regreso de la actriz a la casa mediante el Golden Ticket volvió a despertar sospechas y los televidentes detectaron un cambio en la actitud del conductor.
El regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica. Después de más de un mes y medio fuera del reality por el accidente que la obligó a abandonar la competencia, la actriz reingresó gracias al Golden Ticket, una decisión tomada por la producción que rápidamente despertó críticas y cuestionamientos entre los seguidores del ciclo.
En medio de ese clima, muchos fanáticos comenzaron a notar una actitud diferente de Santiago del Moro hacia la participante. Según remarcaron en redes sociales, el conductor ya no mantiene el mismo vínculo cercano y cómplice que tenía con ella durante la primera etapa dentro de la casa. Incluso, en las últimas galas, varios observaron cierta frialdad en los intercambios al aire.
A diferencia de lo que sucedía antes de su salida, Del Moro ahora casi no la menciona cuando ingresa en vivo y, cuando interactúa con ella, suele hacerlo con ironías o comentarios punzantes. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió tras su regreso, cuando el conductor le reprochó la escasa predisposición para dar entrevistas luego de abandonar el reality por cuestiones de salud.
El tema fue analizado en SQP, donde los panelistas debatieron sobre qué podría estar ocurriendo entre ambos. Allí, Pía Shaw compartió su mirada y vinculó el cambio de actitud con las especulaciones que surgieron alrededor de la actriz. “Con ella puede hablar del pasado, al menos por ahora. También puede ser que al marcar esta distancia y mostrarse de una forma más fría con ella, hace que no se especule más con ciertas cosas”, sostuvo.
La periodista hacía referencia a las versiones que circularon durante semanas sobre supuestos privilegios y beneficios que habría recibido Andrea dentro del juego.
Por su parte, Nico Peralta planteó otra hipótesis y sugirió que detrás de la distancia podría haber cierto enojo del conductor. “Para mí, Santiago está enojado u ofendido porque no dio notas cuando salió después de su accidente. Se entiende que tenía algo de salud, con la boca, con el holter pero como exparticipante y con su estelaridad, se esperaba que al menos estuviera con Georgina o con Vero. Creo que va por ahí”, opinó.
Mientras tanto, el vínculo entre ambos sigue dando que hablar y muchos televidentes consideran que la actriz perdió protagonismo al aire desde su vuelta al programa. Sin embargo, hasta el momento, Santiago del Moro eligió no hacer declaraciones públicas sobre el tema.
Quien también opinó fue Ximena Capristo, que habló desde su experiencia como ex participante del reality y fue contundente con su análisis. “No es el mismo que antes, le tira unos palitos picantes”, aseguró.
Luego agregó: “Tiene que ver con las especulaciones, que decían que estaba acomodada y demás. Él tiene el hilo conductor. Uno tiene muchas fichas puestas en ella y desde que volvió, no hizo nada, Brian en cambio, está jugando nivel Dios”.
Así, las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre el conductor y la actriz siguen creciendo, mientras el público espera saber si Del Moro finalmente decidirá romper el silencio y explicar qué sucede realmente detrás de cámara.
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