A qué hora ver Gran Hermano hoy martes y cómo será el desafío del auto
Los participantes de GH enfrentarán una de las pruebas más esperadas de la temporada. Emanuel, líder de la semana, tendrá un rol clave en la competencia.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa horas de máxima tensión luego de una gala cargada de impacto. Este lunes, Eduardo Carrera quedó eliminado del reality y, además, Lola fue expulsada por decisión de la producción, dejando a los jugadores completamente revolucionados y modificando el clima dentro del juego.
Con ese escenario, el programa de este martes promete ser uno de los más intensos de las últimas semanas. Según adelantó Santiago del Moro, los participantes deberán enfrentarse al esperado desafío por el auto 0KM, una de las pruebas más importantes y deseadas de la competencia.
Pero eso no será todo. Durante la jornada también se disputó la prueba del líder, que esta vez tendrá un beneficio especial y estratégico de cara al juego.
Emanuel, con poder total en Gran Hermano
El liderazgo semanal quedó en manos de Emanuel Di Gioia, quien no solo consiguió inmunidad y evitó quedar expuesto a la próxima gala de nominación, sino que además tendrá una ventaja determinante durante el desafío del auto.
El participante deberá tomar una fuerte decisión antes del comienzo de la competencia: tendrá que dejar afuera a uno de sus compañeros, quitándole la posibilidad de competir por el 0KM.
Además, contará con otro privilegio exclusivo durante el juego, ya que podrá elegir dos llaves por turno en cada una de sus pasadas, aumentando considerablemente sus chances dentro del desafío.
Con la casa dividida, tensiones acumuladas y una prueba que puede cambiar el rumbo del reality, la gala de este martes promete emociones, estrategias y nuevos conflictos dentro de Gran Hermano.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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