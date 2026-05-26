A qué hora ver Gran Hermano hoy martes y cómo será el desafío del auto

El participante deberá tomar una fuerte decisión antes del comienzo de la competencia: tendrá que dejar afuera a uno de sus compañeros, quitándole la posibilidad de competir por el 0KM.

emanuel di gioia gran hermano Emanuel Di Gioia, de Gran Hermano.

Además, contará con otro privilegio exclusivo durante el juego, ya que podrá elegir dos llaves por turno en cada una de sus pasadas, aumentando considerablemente sus chances dentro del desafío.

Con la casa dividida, tensiones acumuladas y una prueba que puede cambiar el rumbo del reality, la gala de este martes promete emociones, estrategias y nuevos conflictos dentro de Gran Hermano.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.