Ángel de Brito criticó duramente a Flor Vigna tras negarse a dar notas: qué le dijo

Para el conductor, el problema no es solo que Vigna se niegue a hablar: se trata de un patrón que se repite cada vez que genera polémica. “Ella tiene todo el derecho del mundo a dar notas a determinados medios, pero cuando provoca situaciones como hablar mal de Sabrina Rojas y decir que arruinó su romance, meter a Luciano Castro en la bañera con las bananas y la muñequita, o contar que vivió un infierno con él… es de mosquita muerta, porque tira la bomba y después piensa que no la van a ir a buscar”, añadió, recordando otros momentos que la habían puesto en el ojo de la tormenta mediática.