La palabra de las hermanas Lattanzio tras su pelea que se volvió viral
Camila y Florencia reaparecieron en sus redes para explicar lo ocurrido. Qué dijeron, en la nota.
La exintegrante de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio, volvió a ser noticia por un fuerte episodio que protagonizó junto a su hermana gemela, Florencia, en plena vía pública. Todo comenzó cuando un vecino, sorprendido por los gritos y empujones, decidió registrar la escena con su celular y rápidamente las imágenes se difundieron.
De acuerdo con lo relatado en el programa de Ángel de Brito, la discusión se habría originado cuando Florencia se negó a llevar a Camila hasta otra dirección y le pidió que se bajara del vehículo. La tensión escaló al punto de que la mediática intentó volver a subir al auto, lo que derivó en un forcejeo con su hermana, que trataba de quitarle las llaves.
“Hubo una parte previa (al video) donde estaban ahí frenadas dentro del auto que Florencia manejaba y Camila estaba en el asiento del acompañante. La vecina ve que en el interior estaba Camila y se estaban literalmente matando a los gritos”, explicó Pepe Ochoa al dar más detalles sobre la escena.
El motivo de la pelea habría sido que Camila quería ir hasta la casa de su novio llevando una valija, pero Florencia se negó rotundamente a hacerlo. Ese desencuentro terminó en una acalorada discusión que rápidamente se viralizó en redes.
Tras la repercusión, las hermanas buscaron aclarar la situación y compartieron un video en sus cuentas oficiales. En ese descargo, Camila señaló: “Con Flor convivimos 24 horas. Somos hermanas gemelas y hacemos la mayoría de las cosas juntas. Entonces puede pasar que en algún momento discutamos. La gente que nos conoce sabe que tenemos peleas exprés. Ya está somos hermanas, o sea, nos peleamos ahora y a la media hora nos amigamos”.
Luego, la ex Gran Hermano minimizó lo sucedido y remarcó: “Me acaban de mandar un video contándome la secuencia y cómo les cuento que es muy normal en nosotras”.
Florencia, por su parte, también intervino en el clip para dar su versión, buscando restarle dramatismo a la pelea y dejando en claro que, pese a los cruces, la relación entre ambas sigue como siempre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario