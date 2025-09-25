La palabra de las hermanas Lattanzio tras su pelea que se volvió viral

Tras la repercusión, las hermanas buscaron aclarar la situación y compartieron un video en sus cuentas oficiales. En ese descargo, Camila señaló: “Con Flor convivimos 24 horas. Somos hermanas gemelas y hacemos la mayoría de las cosas juntas. Entonces puede pasar que en algún momento discutamos. La gente que nos conoce sabe que tenemos peleas exprés. Ya está somos hermanas, o sea, nos peleamos ahora y a la media hora nos amigamos”.

Luego, la ex Gran Hermano minimizó lo sucedido y remarcó: “Me acaban de mandar un video contándome la secuencia y cómo les cuento que es muy normal en nosotras”.

Florencia, por su parte, también intervino en el clip para dar su versión, buscando restarle dramatismo a la pelea y dejando en claro que, pese a los cruces, la relación entre ambas sigue como siempre.