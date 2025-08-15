A Sofía Gonet le preguntaron si saldría con un pibe "común y laburador" y su respuesta se hizo viral
La influencer se sinceró en redes sobre su soltería y el tipo de hombre que busca, dejando claro que no se conforma con lo común.
Sofía Gonet continúa disfrutando de su soltería tras finalizar su relación con Homero Pettinato y no duda en dejar en claro cómo vive esta etapa y qué espera en el terreno amoroso. En un intercambio con sus seguidores a través de redes sociales, la influencer respondió con franqueza sobre la posibilidad de salir con alguien considerado “común y laburador”.
“No”, afirmó sin vueltas, marcando su preferencia por relaciones más fuera de lo convencional. Al ser consultada sobre cómo se siente estando soltera, no dudó en valorar esta etapa de su vida: “Sí, a todas. Estar soltera está infravalorado”, aseguró, subrayando que disfruta de la independencia y de la posibilidad de centrarse en sí misma.
La influencer también dejó su sello de humor y picardía al responder a otra pregunta sobre vínculos amorosos: “Yo soy más de casarnos y conocerte luego”, dejando entrever que prefiere la aventura y la espontaneidad por encima de las formalidades tradicionales.
La reciente ruptura con Pettinato generó varias repercusiones, especialmente luego de que Gonet compartiera un video en el que explicaba que había decidido alejarse de la tristeza y divertirse en Miami.
A su regreso, publicó un posteo en el que hizo pública su visión sobre lo que no le había gustado de la relación, exponiendo ciertas intimidades que sorprendieron a sus seguidores y dejaron ver su capacidad para expresar sin filtros lo que siente.
Con estas declaraciones, "La Reini" refuerza la imagen de alguien segura de sí misma, que prioriza su bienestar y que no tiene miedo de hablar con claridad sobre sus elecciones afectivas. Entre sus fans, su sinceridad genera tanto debate como admiración, convirtiéndola en una figura que no teme desafiar las normas tradicionales del romance mientras explora nuevas formas de disfrutar la vida y el amor.
