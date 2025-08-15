A Sofía Gonet le preguntaron si saldría con un pibe "común y laburador" y su respuesta se hizo viral

Con estas declaraciones, "La Reini" refuerza la imagen de alguien segura de sí misma, que prioriza su bienestar y que no tiene miedo de hablar con claridad sobre sus elecciones afectivas. Entre sus fans, su sinceridad genera tanto debate como admiración, convirtiéndola en una figura que no teme desafiar las normas tradicionales del romance mientras explora nuevas formas de disfrutar la vida y el amor.

Embed