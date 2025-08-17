"Yo herví una tanga": el insólito rito de "amarre" de Natalie Weber para retener a Mauro Zárate

Durante su participación en "La Noche de Mirtha", Weber reflexionaba sobre diversos hábitos de pareja para mantener viva la llama del amor, en especial cuando se trata de ser esposa de un futbolista que tiene varias etapas de concentración a lo largo del año. En ese contexto, afirmó ser "muy celosa" y que continúa “revisando cosas”, en especial cuando él regresa a su hogar después de un largo tiempo.

Su declaración provocó la inmediata intervención de Moria Casán, también presente en el programa. La diva, con su característico estilo directo, le preguntó: “¿Le oles los calzones?”. La modelo, sin rodeos, explicó su pasado comportamiento, generando varias sorpresas con sus confesiones. "Estoy un poco recuperada. Un par de veces, de tóxica, yo sospechaba de si salía con los amigos o no. Cuando regresaba, le olía la ropa y el calzón”, dijo sin rodeos.