"Yo herví una tanga": el insólito rito de "amarre" de Natalie Weber para retener a Mauro Zárate
La panelista de "Pasó en América" detalló que intentó mantener al futbolista con un amarre que tenía una fórmula muy llamativa. Los detalles.
En un sorpresivo momento durante el programa Pasó en América, Natalie Weber interrumpió un informe sobre amarres y brujerías para retener parejas, revelando una anécdota personal que dejó a todos sus compañeros atónitos. La esposa del futbolista Mauro Zárate soltó sin filtro: “Yo herví una tanga”.
Ante la incredulidad y la curiosidad de Sabrina Rojas y el resto del equipo, la modelo intentó retractarse entre risas y nervios. Sin embargo, no tardó en retomar el tema y aclarar su relato. “No fue tan así pero herví una tanga una vez. No en contexto de amarrarlo”, explicó, y agregó que lo hizo para limpiarla. Con humor, bromeó sobre lo que sucedió con el agua: “No sé si después él la tomó pero quedó ahí. Me parece que se hizo unos fideos”.
Además de su confesión, Weber relató una curiosa experiencia que vivió cuando residía en Europa. Contó que, mientras su marido jugaba en el Inter de Milán, alquilaron un departamento que había pertenecido a otro futbolista. Al llegar, se encontró con un extraño objeto en la fábrica de hielo. Al romperlo, descubrió que se trataba de "un bodoque" lleno de papelitos.
La situación la alarmó y decidió consultar a su amigo, el exfutbolista Javier "Pupi" Zanetti, quien le aconsejó prender velas y limpiar con vinagre. Natalie describió la experiencia como una especie de ritual de limpieza para deshacer una mufa. "Estaba re nítido el nombre de quien quiso mufar", detalló, dejando a todos los espectadores preguntándose quién habría sido el autor de la brujería.
El truco de Natalie Weber para descubrir infidelidades
Natalie Weber fue una de las invitadas a la mesa de Mirtha Legrand y sorprendió al confesar ser "muy celosa". Luego compartió un método extremo que solía usar para detectar una posible infidelidad de su pareja, el futbolista Mauro Zárate. Este momento fue uno de los más virales luego de la insólita pregunta que Moria le hizo a Mariano Iúdica sobre el sexo.
Durante su participación en "La Noche de Mirtha", Weber reflexionaba sobre diversos hábitos de pareja para mantener viva la llama del amor, en especial cuando se trata de ser esposa de un futbolista que tiene varias etapas de concentración a lo largo del año. En ese contexto, afirmó ser "muy celosa" y que continúa “revisando cosas”, en especial cuando él regresa a su hogar después de un largo tiempo.
Su declaración provocó la inmediata intervención de Moria Casán, también presente en el programa. La diva, con su característico estilo directo, le preguntó: “¿Le oles los calzones?”. La modelo, sin rodeos, explicó su pasado comportamiento, generando varias sorpresas con sus confesiones. "Estoy un poco recuperada. Un par de veces, de tóxica, yo sospechaba de si salía con los amigos o no. Cuando regresaba, le olía la ropa y el calzón”, dijo sin rodeos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario