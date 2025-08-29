A un mes de su muerte, el hermano de Alejandra "Locomotora" Oliveras la recordó: "Te siento más viva que nunca"
Jesús Oliveras usó sus redes para dedicarle un sentido homenaje a la exboxeadora.
A un mes del fallecimiento de Alejandra "Locomotora" Oliveras, sigue presente en el corazón y la mente de quienes la amaron. La exboxeadora, ícono del deporte argentino, murió el 28 de julio a los 47 años tras sufrir un accidente cerebrovascular. En las últimas horas, su hermano Jesús le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, en el que la recordó con profunda admiración y dolor.
"Hoy se cumple 1 mes de tu ausencia física, pero yo te siento más viva que nunca, en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en su corazón… Dejaste huellas para siempre. Te amo, hermana. Te amo bro", escribió junto a un collage de fotos y la canción No es mi despedida, de Gilda.
Qué pasó con la cremación de Alejandra "Locomotora" Oliveras
Cuando sus allegados se encontraban despidiéndola en la sala velatoria, la policía interrumpió el proceso de cremación por orden judicial, debido a una denuncia presentada por Aldo Parodi, un fisicoculturista mendocino, quien solicitó que se realizara una autopsia por un supuesto consumo de anabólicos esteroides.
Pese a la denuncia, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe autorizó finalmente la cremación, luego de que el fiscal Ignacio Orio analizara el caso. La Fiscalía Regional 1 resolvió que no era necesario realizar una autopsia ni otras pericias: “la necesidad de llevar a cabo diligencias periciales” fue descartada.
Antes de esta resolución, los hijos de Oliveras habían manifestado su malestar: "No cambia en nada para la gente. A nosotros sí nos cambia. En esta instancia no se debería llevar a cabo ninguna autopsia porque hay una denuncia tipo falsa. Tenemos una mezcla de sentimientos, bronca, impotencia".
¿Quién es Aldo Parodi, el denunciante?
Aldo Parodi, quien impulsó la denuncia que frenó momentáneamente la cremación, declaró: "Son 30 años de investigar este tema y me di cuenta rápidamente de lo que estaba ocurriendo. Esto no es arroz y papa. El cuerpo habla, por eso es que el fiscal entendió mi planteo. Hay muchos chicos que están muriendo de esto y hay que ponerle un freno y muchos no se conocen”.
Parodi no es un desconocido en el ámbito judicial: en 1996 denunció a Diego Maradona por eludir controles de doping; en 2004 pidió a la Justicia que se le impidiera salir del país hasta su rehabilitación. También presentó denuncias contra George Bush, por supuestamente encubrir pornografía en internet, y contra China, por "genocidio virósico" relacionado al COVID-19. Ahora, puso atención en Alejandra Oliveras.
