A un mes de su muerte, el hermano de Alejandra "Locomotora" Oliveras la recordó: "Te siento más viva que nunca"

Antes de esta resolución, los hijos de Oliveras habían manifestado su malestar: "No cambia en nada para la gente. A nosotros sí nos cambia. En esta instancia no se debería llevar a cabo ninguna autopsia porque hay una denuncia tipo falsa. Tenemos una mezcla de sentimientos, bronca, impotencia".

¿Quién es Aldo Parodi, el denunciante?

Aldo Parodi, quien impulsó la denuncia que frenó momentáneamente la cremación, declaró: "Son 30 años de investigar este tema y me di cuenta rápidamente de lo que estaba ocurriendo. Esto no es arroz y papa. El cuerpo habla, por eso es que el fiscal entendió mi planteo. Hay muchos chicos que están muriendo de esto y hay que ponerle un freno y muchos no se conocen”.

Parodi no es un desconocido en el ámbito judicial: en 1996 denunció a Diego Maradona por eludir controles de doping; en 2004 pidió a la Justicia que se le impidiera salir del país hasta su rehabilitación. También presentó denuncias contra George Bush, por supuestamente encubrir pornografía en internet, y contra China, por "genocidio virósico" relacionado al COVID-19. Ahora, puso atención en Alejandra Oliveras.