Reapareció Cris Morena en redes sociales tras la muerte de su nieta Mila: qué dijo

La vuelta de Erreway a los escenarios superó todas las expectativas. A más de 20 años del éxito que generaron como parte de Rebelde Way, la tira creada por Cris Morena, la banda liderada por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas volvió a juntarse y causó furor en todo el mundo.

Erreway World Tour 2025 - Juntos Otra Vez lleva más de 300.000 entradas vendidas y ya realizó 20 conciertos en 10 países: Grecia, Italia, España, Chipre, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay. El grupo de pop rock despierta locura y emoción en los distintos territorios, consolidándose como la gira más global de un artista argentino.

Su regreso significó un reencuentro para aquellos fans nostálgicos que fueron espectadores directos del universo Rebelde Way hace 23 años, aunque también lograron conquistar a una nueva generación de adolescentes por el reestreno de la serie en plataformas de algunos países. Todos conviven en los conciertos de Erreway en medio de un clima de magia y euforia.

Embed - Erreway Tour 2025 on Instagram: "¿Como se preparan para el 1ero de 8 shows en Argentinaa? Estamos a 3 días de vivir la emoción en el Movistar Arena Últimas entradas disponibles para el 24/9 Conseguí la tuya en www.movistararena.com.ar ¿Estan igual de manija que nosotros? Cami, Benja y Feli #errewaytour2025 #benjarojas #felipecolombo #camibordonaba #erreway" View this post on Instagram A post shared by Erreway Tour 2025 (@errewaytour2025)

Las presentaciones de Erreway son una fiesta cargada de nostalgia, gritos, abrazos y mucha alegría. Camila, Felipe y Benjamín regresaron con una puesta en escena impactante y una química inigualable con sus fanáticos demostrando que a pesar de los años nada cambió.

Un reencuentro inolvidable con un público que esperó años para volver a cantar con ellos, como si el tiempo no hubiera pasado, son la confirmación de un legado que sigue más vivo que nunca en la cultura musical. El repertorio abarca clásicos como “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Sweet baby”, “Que se siente” y “Memoria”, entre otros temas que marcaron a toda una generación, así como también nuevas canciones.

Con reconocimiento en todo el mundo, Erreway World Tour 2025 abarca territorios inexplorados anteriormente por artistas argentinos, confirmando que es un fenómeno que vuelve a hacer historia y cruza fronteras.