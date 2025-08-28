Moria Casán reveló el elenco de su serie en Netflix: todas las actrices que la interpretarán

Tras el anuncio, Moria expresó su entusiasmo: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan”, y agregó: “Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes”.

Además, destacó el prestigio del trío elegido: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

La reacción de Sofía Gala

Una de las mayores sorpresas fue la inclusión de Sofía Gala Castiglione en el elenco, lo que generó una gran reacción en redes. La actriz, hija de Moria, también compartió su sentir en un posteo: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”, escribió, dejando en claro la intensidad emocional y simbólica que implica este papel.