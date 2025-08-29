Ángela Torres sorprendió con su confesión: "Mi colegio era un establo, por eso no me sé las canciones patrias"

Y concluyó con una recomendación personal: “Yo no lo recomiendo si se quieren dedicar a algo así como muy culto”.

¿Qué es la educación Waldorf?

El enfoque Waldorf, basado en la pedagogía de Rudolf Steiner, busca un desarrollo integral del niño: físico, emocional, intelectual y espiritual. A través de un método holístico, promueve el aprendizaje creativo, manual y artístico, con un fuerte énfasis en la libertad del alumno, el trabajo grupal y la conexión con la naturaleza.