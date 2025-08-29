Ángela Torres sorprendió con su confesión: "Mi colegio era un establo, por eso no me sé las canciones patrias"
La cantante reveló que no se sabe las canciones patrias y explicó que asistió a un colegio Waldorf. Qué dijo en la nota.
Ángela Torres generó revuelo en redes tras contar una anécdota escolar que llamó la atención de muchos. Durante una entrevista, reveló que no conoce las canciones patrias y explicó que su educación fue poco convencional. Su sinceridad, sumada a una serie de frases insólitas, rápidamente se volvió viral.
Durante su participación en Nadie dice Nada, Torres fue consultada sobre la canción “Pehuajó” y sorprendió al responder que no la sabía porque “casi que no” tuvo educación.
Ante la sorpresa de los conductores, agregó: “No, chicos, es que yo estaba laburando y encima fui a un colegio Waldorf. Los tres años que fui al colegio, fui a la Waldorf”.
Al ser consultada sobre qué tipo de canciones aprendían en esa institución, respondió: “Te enseñan la canción ‘Al fuego’, la canción del farolito. Y tenés la 'fiesta del valor', que vences un dragón, que haces vos tu propia espada”.
Además, describió cómo eran las instalaciones de su escuela: “Mi colegio era un establo, las aulas eran donde estaban los caballos”.
Y concluyó con una recomendación personal: “Yo no lo recomiendo si se quieren dedicar a algo así como muy culto”.
¿Qué es la educación Waldorf?
El enfoque Waldorf, basado en la pedagogía de Rudolf Steiner, busca un desarrollo integral del niño: físico, emocional, intelectual y espiritual. A través de un método holístico, promueve el aprendizaje creativo, manual y artístico, con un fuerte énfasis en la libertad del alumno, el trabajo grupal y la conexión con la naturaleza.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario