Quién es Mari, la elegida por Jimena Barón como madrina de su hijo Arturo
Con una elección cargada de significado, la cantante dio a conocer que quien será la madrina de sus segundo hijo es una mujer con la que comparte más de 30 años de caminar codo a codo.
Jimena Barón emocionó a millones con un video que se volvió viral en cuestión de horas. En él, le pide a “Mari”, una figura clave en su vida, que sea la madrina de su hijo Arturo. La sorpresa, la reacción y el vínculo detrás del gesto conmovieron a toda su comunidad.
La mujer que Jimena Barón eligió para acompañar a Arturo como madrina es María “Mari” Trinidad López. Aunque no es una figura pública, su presencia ha sido fundamental en la vida de la cantante desde su infancia: cuidó de Jimena cuando era pequeña y, con el tiempo, se convirtió también en la niñera de su hijo mayor, Momo. Ese vínculo profundo, construido con los años, fue clave para que Barón la eligiera como madrina de su segundo hijo.
Momo ayudó a su mamá a sorprender a Mari
Para hacer el anuncio, Jimena preparó una sorpresa junto a Momo. Simularon estar grabando una publicidad de queso en la cocina, mientras él preguntaba casualmente sobre el bautismo de Arturo. En un momento clave, Momo lanzó la pregunta: “¿Quién elige a la madrina y al padrino?”. Mari respondió: “Ella y Matías, respectivamente”. Luego, para seguir con el plan, Momo preguntó: “¿Cuál es la función de los padrinos?”. Jimena comenzó a responder: “A mí me dijeron que la madrina es la persona que...”, pero Mari la interrumpió y completó: “... que si le llega a pasar algo a tu mamá, Dios no permita, cuidaría a los hijos.”
Finalmente, Momo formuló la pregunta más importante: “¿Vos a quién elegiste?”. Jimena la miró directamente y dijo: “Me gustaría que sea Mari.” La reacción de Mari fue de sorpresa total. “¡Mentira, me infarto, me estás cargando!”, exclamó emocionada antes de abrazar a Jimena.
Entre lágrimas, ambas se fundieron en un fuerte abrazo. “Nadie cuida a mis hijos como vos”, le dijo la influencer a Mari. En ese momento, Matías apareció en la cocina con Arturo en brazos y dijo: “¿Quién está ahí? La madrina.” Mari alzó a su ahijado y los cinco se unieron en un abrazo lleno de emoción. “Gracias, gracias, gracias”, expresó Mari, visiblemente conmovida.
La publicación de Jimena Barón en su Instagram
La profunda conexión entre Jimena y Mari fue lo que motivó esta elección. Según compartió la cantante en Instagram, “Mari es una de las personas más importantes de mi vida”. Destacó que, después de ella, nadie cuida a sus hijos como lo hace Mari. Esa confianza y cariño incondicional fueron los pilares de su decisión. “No tuve que pensar ni un minuto”, aseguró.
En la misma publicación, la actriz le dedicó unas sentidas palabras: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”, escribió.
El posteo superó los seis millones de reproducciones en menos de 24 horas, dejando en evidencia el impacto emocional que tuvo entre sus seguidores.
