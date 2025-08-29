Quién es Mari, la elegida por Jimena Barón como madrina de su hijo Arturo

Embed - Jimena Barón on Instagram: "Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto. @monatrinidadlopez" View this post on Instagram A post shared by Jimena Barón (@jmena)

La publicación de Jimena Barón en su Instagram

La profunda conexión entre Jimena y Mari fue lo que motivó esta elección. Según compartió la cantante en Instagram, “Mari es una de las personas más importantes de mi vida”. Destacó que, después de ella, nadie cuida a sus hijos como lo hace Mari. Esa confianza y cariño incondicional fueron los pilares de su decisión. “No tuve que pensar ni un minuto”, aseguró.

En la misma publicación, la actriz le dedicó unas sentidas palabras: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”, escribió.

El posteo superó los seis millones de reproducciones en menos de 24 horas, dejando en evidencia el impacto emocional que tuvo entre sus seguidores.