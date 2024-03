Blooper en A24: un micrófono quedó abierto y se escuchó un insulto a Victoria Villarruel

VIDEO El blooper de A24 con Victoria Villarruel

Qué dijo Victora Villarruel sobre la interna con Javier Milei

La vicepresidenta rompió el silencio tras el rechazo del Senado al megadecreto 70/2023 de Javier Milei y en medio de los rumores de fuerte tensión en la relación entre el presidente y su vice. "No me voy a convertir en Cristina Kirchner", afirmó.

"Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina!", tuiteó Villarruel que compartió un video en el que aseguró: "Mi compromiso con Milei es inclaudicable".

“Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable", arranca el video que la vice filmó en su despacho en el Senado y sigue: "Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos".

"El Senado es la Casa de las Provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, señaló Villarruel.

En esa línea, concluyó: "No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina".