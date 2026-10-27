Abel Pintos le hizo una propuesta irresistible a Ángela Leiva en "Es mi sueño" y el público se derritió
Los cantantes protagonizaron un intenso momento en el programa de música que ni siquiera Guido Kaczka logró quebrar con su sentido del humor.
Se ha formado una pareja, al menos en lo musical, entre Abel Pintos y Ángela Leiva, dos de los integrantes del jurado de "Es mi sueño" que esta semana sorprendieron con su "matrimonio".
La propuesta empezó con un decidido "vos confiá en mí" de Abel Pintos seguido de un tímido "no veo nada" de Ángela Leiva, que cerró los ojos y quedó parada sobre el escenario frente al público y las cámaras.
Con el primerísimo primer plano de la intérprete de cumbia romántica y los pasos ágiles del cantautor, la secuencia siguió así: "Cuando yo cuente tres vos abrís los ojos. Uno, dos, tres... ¿volverías a cantar conmigo?", expresó Pintos con una rodilla en el piso y un ramo de flores en las manos.
"Esto es una pareja, hay que alimentarla todos los días", señaló Leiva.
La secuencia recibió aplausos y dejó al público encantado, y a Guido Kaczka con la tarea de manejar la intensidad: "Qué bárbaro, por un lado Abel Pintos te impulsa a ser mejor.... y por otro lado, me da una envidia cuando los veo", comentó entre risas el conductor.
Al final la pareja musical interpretó "No podrás" y fue uno de los puntos más altos de la noche del lunes en el reality de música de El Trece.
Esta semana también trascendió que una participante de "Es mi sueño" identificada como Fabiana Vega celebró un resonante triunfo en la pista, pero sorprendió al público y al jurado al confesar que su incursión televisiva le costó la pérdida de su empleo.
“Me echaron por venir al programa, pero quedó todo bien igual”, dijo Vega, para luego aclarar que "terminó la suplencia porque estaba faltando”.
La sincera explicación de la docente le dio pie a Abel Pintos, integrante del estrado examinador, para intervenir con su agudeza característica y poner de manifiesto la contradicción de la falta. Entre las risas generalizadas de los presentes en el estudio, el reconocido artista le espetó con rapidez: “Pará, vos eras la suplente y además faltaste”.
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