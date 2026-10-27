Abel Pintos le hizo una propuesta irresistible a Ángela Leiva en "Es mi sueño" y el público se derritió

Al final la pareja musical interpretó "No podrás" y fue uno de los puntos más altos de la noche del lunes en el reality de música de El Trece.

Esta semana también trascendió que una participante de "Es mi sueño" identificada como Fabiana Vega celebró un resonante triunfo en la pista, pero sorprendió al público y al jurado al confesar que su incursión televisiva le costó la pérdida de su empleo.

“Me echaron por venir al programa, pero quedó todo bien igual”, dijo Vega, para luego aclarar que "terminó la suplencia porque estaba faltando”.

La sincera explicación de la docente le dio pie a Abel Pintos, integrante del estrado examinador, para intervenir con su agudeza característica y poner de manifiesto la contradicción de la falta. Entre las risas generalizadas de los presentes en el estudio, el reconocido artista le espetó con rapidez: “Pará, vos eras la suplente y además faltaste”.