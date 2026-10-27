Moria Casán se enteró al aire de la muerte de su histórico chofer, Coco, y lo despidió con dolor

Efectivamente, tras alejarse del mundo de la adicción Shedden logró rearmar su vida en la ciudad de Mar del Plata, donde murió este martes a las 6.50 cuando estaba internado en el Hospital Interzonal General de Agudos por un cáncer.

"Lamentablemente se ve que su vida se acortó, porque era un hombre muy joven igual. Sólo decirle que lo quiero, que pasé muy buenos años con él y que lo lamento. Que me da lástima. Se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él y no sé qué decir... te quiero, Coco, y me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida", resaltó Moria Casán, emocionada.

"Te quiero, no sé cómo despedirte, un aplauso. Adiós, Coco, y ahora hay que seguir", cerró la conductora mientras su equipo e invitados aplaudían.

En 2025 el chofer habló de cómo logró salir adelante gracias al programa Vid Digna, y agregó en declaraciones reproducidas por el canal Mi 8 de Mar del Plata: "Hice algo indebido por necesidad, para ganar dinero y alimentar mi adicción. Hoy en día estoy muy mejorado".

"Con Moria trabajé 21 años y fueron los mejores de mi vida. Soy conocido de casi todos los famosos. Gracias por todo lo que me dio y por darme el trabajo que me dio. Todo lo demás fue responsabilidad mía. No dejarse ayudar es lo difícil", señaló Coco.