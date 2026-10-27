Moria Casán se enteró al aire de la muerte de su histórico chofer, Coco, y lo despidió con dolor
Al frente de su programa, "La mañana con Moria", la conductora se mostró conmovida por el fallecimiento de Fernando Jorge Shedden en Mar del Plata.
Con una entereza posible sólo gracias a los años frente a cámara, Moria Casán despidió este martes a Fernando Jorge Shedden, quien fuera su chofer durante 21 años y una pieza central en la serie sobre su vida.
"Me acaba de avisar mi asistente, Galito, que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida. Fernando Jorge Shedden ya está en otro plano. Querido Coco, te doy un beso pese a la distancia, que estábamos separados", expresó la conductora de "La mañana con Moria", por El Trece.
"Este último tiempo, a través de la serie, nos permitió un poco reunirnos porque el personaje de él, que fue tan importante en mi vida. Después nos peleamos, nunca me pelee en realidad... él tuvo problemas de adicción", reveló Moria, para quien el malesta de de Coco "lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros".
El quiebre en la relación laboral entre Coco y Moria Casán se produjo en 2019, cuando él fue arrestado por una causa vinculada al narcomenudeo.
"Su adicción a la droga hizo que se convirtiera en una especie de 'narcomenudeo', lo agarraron con droga. Yo al principio le pagué el abogado para que salga de la cárcel, salió y después volvió a recaer. Después mejoró y tenía ahora una vida pacífica, estaba bien", comentó la conductora este martes en su programa.
Efectivamente, tras alejarse del mundo de la adicción Shedden logró rearmar su vida en la ciudad de Mar del Plata, donde murió este martes a las 6.50 cuando estaba internado en el Hospital Interzonal General de Agudos por un cáncer.
"Lamentablemente se ve que su vida se acortó, porque era un hombre muy joven igual. Sólo decirle que lo quiero, que pasé muy buenos años con él y que lo lamento. Que me da lástima. Se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él y no sé qué decir... te quiero, Coco, y me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida", resaltó Moria Casán, emocionada.
"Te quiero, no sé cómo despedirte, un aplauso. Adiós, Coco, y ahora hay que seguir", cerró la conductora mientras su equipo e invitados aplaudían.
En 2025 el chofer habló de cómo logró salir adelante gracias al programa Vid Digna, y agregó en declaraciones reproducidas por el canal Mi 8 de Mar del Plata: "Hice algo indebido por necesidad, para ganar dinero y alimentar mi adicción. Hoy en día estoy muy mejorado".
"Con Moria trabajé 21 años y fueron los mejores de mi vida. Soy conocido de casi todos los famosos. Gracias por todo lo que me dio y por darme el trabajo que me dio. Todo lo demás fue responsabilidad mía. No dejarse ayudar es lo difícil", señaló Coco.
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