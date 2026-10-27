Wanda Nara le preparó una mega fiesta a Isabella Icardi
aLa hija de la empresaria y Mauro Icardi cumplió 10 años, por lo que su mamá le hizo una mega fiesta en un lujoso hotel. Los detalles.
Los festejos de la familia Nara-Icardi siempre se convierten en una verdadera exhibición de glamour y creatividad. En esta oportunidad, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi cumplió 10 años, y su madre decidió agasajarla con un despliegue especial en las instalaciones del distinguido Hotel Four Seasons. A través de sus plataformas digitales, la empresaria mediática mostró la intimidad del evento, revelando minuciosamente la ambientación, las sofisticadas propuestas de pastelería y la presencia de invitados destacados.
La celebración giró en torno a una propuesta temática fuertemente inspirada en la gastronomía y la cocina, apelando a una paleta de colores pastel, vajilla decorativa y mesas ornamentadas. La gran sorpresa de la jornada fue que los pequeños asistentes lucieron atuendos acordes al evento, vistiendo gorros blancos de cocinero y delantales personalizados con la inscripción “IsiChef”, en un guiño que evocó el espíritu de la versión infantil de "MasterChef".
El patio del exclusivo hotel se transformó para la ocasión. Las mesas lucieron manteles a cuadros en tonos celestes, amarillos y rojos, acompañadas por arcos de globos en matices rosa, lila y amarillo, sumado a guirnaldas de luces suspendidas que enmarcaron el sector de la fiesta.
En el rincón dulce, la exhibición de tortas concentró todas las miradas con creaciones de variados tamaños, flores y terminaciones elaboradas. Se destacó una pieza principal de varios niveles cubierta de crema con bordes ondulados, cerezas y dos figuras con los rostros de la agasajada y una amiga portando sombreros gastronómicos. Entre los invitados dijeron presente Malaika y Viggo, hijos de Zaira Nara, quienes posaron vestidos como cocineros, motivando una cariñosa dedicatoria de la conductora en sus redes: “Los amo”. También asistió una de las hijas de la cantante La Joaqui.
Más allá de los detalles organizativos, la mediática utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una sentida carta a su hija menor, rememorando el día de su nacimiento en territorio europeo: “Milán 27/10/2016. Hace 10 años nacía en Milán Isabella, mi quinta hija”.
En ese mismo texto cargado de emoción, la conductora expresó la profundidad del sentimiento maternal que la une a la niña: “No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho tu mamá”.
Asimismo, la mediática recordó el afectuoso recibimiento que le brindaron sus hermanos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto López, al integrarse al núcleo familiar: “Ellos te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida, para acompañarte y cuidarte en cada país, en cada colegio y en cada paso de tu vida”.
Para finalizar la dedicatoria, Wanda reafirmó el incondicional respaldo de todo el entorno hacia la cumpleañera: “Siempre vas a ser nuestra pequeña, la más consentida, la más mimada y protegida. Porque hay algo que nunca va a cambiar: todos nosotros daremos la vida por vos”.
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