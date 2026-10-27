Wanda Nara le preparó una mega fiesta a Isabella Icardi

En ese mismo texto cargado de emoción, la conductora expresó la profundidad del sentimiento maternal que la une a la niña: “No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho tu mamá”.

Asimismo, la mediática recordó el afectuoso recibimiento que le brindaron sus hermanos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto López, al integrarse al núcleo familiar: “Ellos te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida, para acompañarte y cuidarte en cada país, en cada colegio y en cada paso de tu vida”.

Para finalizar la dedicatoria, Wanda reafirmó el incondicional respaldo de todo el entorno hacia la cumpleañera: “Siempre vas a ser nuestra pequeña, la más consentida, la más mimada y protegida. Porque hay algo que nunca va a cambiar: todos nosotros daremos la vida por vos”.