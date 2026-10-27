Glee vuelve a la pantalla: qué se sabe hasta el momento y dónde ver las temporadas anteriores

Por su parte, Heather Morris, recordada por componer a Brittany S. Pierce, difundió una sugerente publicación en sus plataformas digitales donde dio a entender su participación. En tanto, Chord Overstreet, quien dio vida a Sam Evans, publicó un mensaje alusivo a un reencuentro del grupo que incrementó el entusiasmo del público.

En contraste, Chris Colfer, encargado de interpretar a Kurt Hummel, manifestó que no dispone de novedades sobre la propuesta y admitió que una vuelta al set le resultaría demasiado exigente en lo emocional tras el fallecimiento de Naya Rivera, la actriz que encarnó a Santana López.

Para quienes deseen repasar la historia antes de la llegada de la nueva etapa, las seis temporadas completas de "Glee" se encuentran disponibles en Argentina a través del catálogo de Disney+. La tira original sumó un total de 121 episodios emitidos entre 2009 y su despedida definitiva en marzo de 2015.