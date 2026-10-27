Glee vuelve a la pantalla: qué se sabe hasta el momento y dónde ver las temporadas anteriores
Entre 2009 y 2015, "Glee" se convirtió en una de las series más importantes y, ahora, tras más de 10 años, se prepara para su regreso.
Las novedades en el universo de la televisión volvieron a encender el entusiasmo de los fanáticos de los musicales. A más de diez años de haber emitido su capítulo final, "Glee" prepara su regreso a las pantallas. La confirmación oficial llegó el pasado 21 de octubre, cuando Disney+ y Hulu le dieron luz verde al proyecto que revivirá la exitosa comedia ideada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan.
El ansiado anuncio se concretó luego de varios meses atravesados por trascendidos y charlas entre el propio Murphy y distintos integrantes del reparto inicial. De acuerdo a la información brindada, la producción ejecutiva estará a cargo de 20th Television, la misma casa realizadora que desarrolló la tira emitida originalmente por la señal Fox entre 2009 y 2015. Por el momento, la fecha exacta de lanzamiento y el argumento central se mantienen bajo reserva.
Hasta el momento no se dio a conocer una sinopsis formal que aclare de qué manera continuará el relato o si la secundaria William McKinley continuará siendo el escenario primordial. Asimismo, resta definir si el argumento se centrará en el devenir de los icónicos personajes o si la trama apostará por presentar una camada inédita de alumnos.
El propio Ryan Murphy había revelado en septiembre que completó la elaboración de un libreto junto a Falchuk y Brennan, sus habituales socios creativos. En aquella oportunidad, el creador admitió haber mantenido contactos con cerca de diez actores del reparto original para tantear su predisposición a retornar. Finalmente, la venia de Disney+ y Hulu transformó esas conversaciones previas en una ficción oficialmente aprobada.
La principal confirmación en el reparto es la vuelta de Lea Michele, quien volverá a ponerse en la piel de Rachel Berry, la destacada voz de New Directions cuyo gran anhelo era triunfar en Broadway. El desenlace de la serie la había mostrado cumpliendo su meta al consagrarse con un premio Tony, por lo que su retorno abre el interrogante sobre su presente, aunque los detalles del guion no trascendieron.
Por su parte, Heather Morris, recordada por componer a Brittany S. Pierce, difundió una sugerente publicación en sus plataformas digitales donde dio a entender su participación. En tanto, Chord Overstreet, quien dio vida a Sam Evans, publicó un mensaje alusivo a un reencuentro del grupo que incrementó el entusiasmo del público.
En contraste, Chris Colfer, encargado de interpretar a Kurt Hummel, manifestó que no dispone de novedades sobre la propuesta y admitió que una vuelta al set le resultaría demasiado exigente en lo emocional tras el fallecimiento de Naya Rivera, la actriz que encarnó a Santana López.
Para quienes deseen repasar la historia antes de la llegada de la nueva etapa, las seis temporadas completas de "Glee" se encuentran disponibles en Argentina a través del catálogo de Disney+. La tira original sumó un total de 121 episodios emitidos entre 2009 y su despedida definitiva en marzo de 2015.
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