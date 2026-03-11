Abel Pintos presentó “Todo de Mí”, su nueva canción

Al presentar el sencillo, el propio músico explicó el significado personal que tiene esta etapa artística. “Todo de Mí marca un reencuentro con mi esencia, pero con un impulso hacia adelante. Es una invitación a dar el paso, a salir al encuentro de lo que nos espera con la convicción de que lo que es para uno aparece cuando decidimos ir a buscarlo, cuando uno hace su labor para que las cosas sucedan, dejando que el tiempo haga lo suyo”, expresó.