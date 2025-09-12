Yanina Latorre reveló qué figura no irá a los Martín Fierro: "No quiere aplaudir a..."
La conductora contó que la decisión se debe a conflictos con sus colegas y generó polémica en los medios.
Yanina Latorre encendió la polémica al revelar que una figura de la televisión tomó la decisión de no asistir a la gala de los Martín Fierro 2025, que se celebrarán el lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, debido a tensiones con sus compañeros de trabajo.
Según Latorre, la decisión se debe a la mala relación que mantiene con Robertito Funes y otros integrantes del medio. "No quiere aplaudir a Robertito Funes cuando lo nombren. Un montón, ¿no?", publicó la conductora en sus historias de Instagram, dejando en evidencia que los conflictos detrás de escena continúan abiertos.
La figura en cuestión es Nancy Pazos, quien hace tiempo opta por no estar presente en A la Barbarossa (Telefe) cuando Funes queda al frente del ciclo matutino durante las ausencias de la habitual conductora Georgina Barbarossa.
En declaraciones recientes a Sálvese quien pueda (América), Pazos fue tajante: "El reemplazo natural de Georgina soy yo", dejando claro que no esquiva la interna y reafirmando su postura firme frente al programa y sus compañeros. La periodista prioriza su coherencia y autenticidad, y prefiere marcar distancia antes que compartir espacios con quienes considera que no están alineados con su manera de trabajar.
Por su parte, Yanina Latorre intentó suavizar la figura de Robertito Funes, aunque con un tono que no logra ocultar cierta parcialidad: "Robertito es el sucesor natural de Georgina Barbarossa. Lo hace bárbaro. Es divino", sostuvo la conductora, en un comentario que contrasta con la postura clara de Pazos.
La periodista mantiene su decisión de no aplaudir ni participar de eventos donde la convivencia con algunos colegas le resulte incómoda, dejando en evidencia un choque de personalidades que marca la agenda de los medios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario