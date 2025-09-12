Yanina Latorre reveló qué figura no irá a los Martín Fierro: "No quiere aplaudir a..."

nancy pazos

Por su parte, Yanina Latorre intentó suavizar la figura de Robertito Funes, aunque con un tono que no logra ocultar cierta parcialidad: "Robertito es el sucesor natural de Georgina Barbarossa. Lo hace bárbaro. Es divino", sostuvo la conductora, en un comentario que contrasta con la postura clara de Pazos.

La periodista mantiene su decisión de no aplaudir ni participar de eventos donde la convivencia con algunos colegas le resulte incómoda, dejando en evidencia un choque de personalidades que marca la agenda de los medios.