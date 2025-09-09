Sigue la polémica entre Yanina Latorre y Sofi Martínez: "Está muy inflada"

"¿Por qué todos dicen que es bonita, simpática o joven? ¡Estamos hablando de periodismo! ¡No de la belleza!", siguió diciendo.

Después de esto, la conductora contó el mensaje que recibió por parte de una colega de Sofía. "No es tan bonita ni tan simpática. Por fin, alguien habla de este fantasma. Los periodistas no tienen huevos y no la quieren matar al aire porque es la figurita de moda y fuera de micrófono, dicen otra cosa", leyó al aire.

Por último, Yanina lanzó: "Yo creo que su talento es esta fracesita de sobrecito de azúcar a los jugadores porque busca la emoción. Las marcas la aman, pero si me preguntas a mi si es periodista deportiva, yo creo que no, que hace color. Está muy inflada y no sería tan simpática".