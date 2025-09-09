Sigue la polémica entre Yanina Latorre y Sofi Martínez: "Está muy inflada"
La conductora no tuvo piedad y volvió a lanzar picantes declaraciones contra la periodista deportiva.
La pelea entre Yanina Latorre y Sofi Martínez sigue sumando capítulos. Después de que la periodista respondiera a la opinión que había hecho la conductora, todo escaló un nivel más.
Este martes, Yanina no perdonó y redobló la apuesta, haciendo referencia al partido que disputó la Selección Argentina ante Ecuador. "Ella (Sofía) preguntó como el ort.... y vamos a ver como pregunta hoy. Vamos a ver si hace preguntas distintas porque yo solo dije lo que pensaba, y ella me contestó", dijo en su programa Sálvese quien pueda.
Lejos de calmarse, fue por más. Latorre afirmó que en Telefe, lugar donde actualmente trabaja Martínez, no tienen una buena opinión de ella. "En los pasillos la odian porque es snob, porque ella mira a la gente de arriba y no saluda, porque se cree que es un ser de luz desde lo que paso con Messi", disparó.
"El otro día todos la mataron porque preguntó lo mismo que Edul y cuando uno pregunta, todos dicen que es linda o joven pero ninguno dice: 'La verdad, que la rompe'", sostuvo sobre las presuntas impresiones que tendrían los colegas de Sofía sobre su labor como periodista deportiva.
"¿Por qué todos dicen que es bonita, simpática o joven? ¡Estamos hablando de periodismo! ¡No de la belleza!", siguió diciendo.
Después de esto, la conductora contó el mensaje que recibió por parte de una colega de Sofía. "No es tan bonita ni tan simpática. Por fin, alguien habla de este fantasma. Los periodistas no tienen huevos y no la quieren matar al aire porque es la figurita de moda y fuera de micrófono, dicen otra cosa", leyó al aire.
Por último, Yanina lanzó: "Yo creo que su talento es esta fracesita de sobrecito de azúcar a los jugadores porque busca la emoción. Las marcas la aman, pero si me preguntas a mi si es periodista deportiva, yo creo que no, que hace color. Está muy inflada y no sería tan simpática".
