Absolvieron a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano, tras ser imputada como "viuda negra"
La exparticipante de Gran Hermano, el reality de Telefe, finalmente obtuvo la resolución de la Justicia y lo mostró en sus redes sociales. Mirá.
Luciana Martínez, reconocida por su paso por el reality Gran Hermano (Telefe), confirmó la resolución favorable de su situación judicial luego de haber sido arrestada en marzo de 2026. La mediática había sido señalada por presunta participación en un ilícito bajo la modalidad conocida como " viuda negra" en perjuicio de un visitante extranjero en el barrio porteño de Palermo.
La novedad sobre el hecho policial había sido difundida originalmente por la periodista Fernanda Iglesias mediante una publicación en su perfil de Instagram, donde expuso: "Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad de viuda negra".
Asimismo, la panelista aportó precisiones sobre el lugar y el contexto en el que se habrían desarrollado los acontecimientos, indicando: "Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano. Le robaron el pasaporte, el reloj digital y la ropa interior".
En esa misma línea, la cronista de espectáculos añadió que el procedimiento policial involucró a más personas, remarcando sobre el expediente: "Junto a Luciana quedó imputado otro hombre que también participó de la noche".
La palabra de la exparticipante de Gran Hermano y el cierre del proceso judicial
Transcurridos cinco meses de investigación a cargo de las autoridades correspondientes, la exconcursante de GH utilizó sus redes sociales para transmitir la definición de la causa y dar por concluido el episodio. En una reflexión compartida con sus seguidores, Martínez comunicó: "1 de septiembre. Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí. Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta. Me presenté ante la Justicia y atravesé el proceso como correspondía".
Profundizando en el impacto personal que le generó la exposición mediática del caso, la joven sumó una consideración sobre el valor de la certeza en el ámbito legal: "Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino".
Sin intención de explayarse sobre los pormenores del expediente ni brindar mayores precisiones sobre el fallo, la ex integrante del programa televisivo dio vuelta la página manifestando: "Cierro esta etapa en paz".
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