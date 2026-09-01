Absolvieron a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano, tras ser imputada como "viuda negra"

Profundizando en el impacto personal que le generó la exposición mediática del caso, la joven sumó una consideración sobre el valor de la certeza en el ámbito legal: "Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino".

Sin intención de explayarse sobre los pormenores del expediente ni brindar mayores precisiones sobre el fallo, la ex integrante del programa televisivo dio vuelta la página manifestando: "Cierro esta etapa en paz".