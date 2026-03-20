Luciana Martínez se quebró en vivo al hablar de las graves acusaciones en su contra: "Sentí miedo"
La ex participante de Gran Hermano no pudo contener la emoción al dar su versión: “Sentí miedo todo el tiempo”.
La ex concursante de Gran Hermano, Luciana Martínez, protagonizó un momento de alto impacto emocional al referirse públicamente a las acusaciones que enfrenta, luego de haber recuperado la libertad en una causa que generó una fuerte repercusión mediática.
En una entrevista televisiva, la joven se mostró visiblemente afectada y terminó quebrándose en vivo, mientras intentaba poner en palabras lo que vivió durante los días en los que estuvo detenida. El momento no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales. “Sentí miedo todo el tiempo”, expresó con la voz entrecortada, dejando en evidencia la carga emocional que arrastra tras el episodio.
A medida que avanzaba en su relato, Luciana fue reconstruyendo los momentos más difíciles del proceso, marcado por la incertidumbre, la exposición pública y el impacto personal de las acusaciones. Según contó, la situación la desbordó emocionalmente y aún se encuentra tratando de asimilar todo lo ocurrido.
En ese contexto, la ex participante del reality insistió en su inocencia y rechazó de manera contundente las versiones que la vinculan con el caso. Aseguró que las acusaciones son falsas y que confía en que la Justicia esclarecerá lo sucedido.
El contraste con sus primeras apariciones públicas tras salir en libertad fue notorio. En aquel momento, se había mostrado más serena, con declaraciones breves y controladas. Sin embargo, en esta entrevista, el peso de la experiencia vivida terminó aflorando y derivó en un quiebre emocional frente a las cámaras.
El caso, que se instaló rápidamente en la agenda mediática, sigue generando debate y distintas interpretaciones. Mientras tanto, el testimonio de Luciana suma una nueva capa a la historia, aportando su versión en primera persona en medio de un escenario todavía abierto.
Por ahora, la causa continúa en curso y se espera que en los próximos días haya novedades judiciales. En paralelo, la exposición pública y la repercusión en redes mantienen el tema en el centro de la escena, con una opinión pública atenta a cada nuevo detalle.
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