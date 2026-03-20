Luciana Martínez se quebró en vivo al hablar de las graves acusaciones en su contra: "Sentí miedo"

El contraste con sus primeras apariciones públicas tras salir en libertad fue notorio. En aquel momento, se había mostrado más serena, con declaraciones breves y controladas. Sin embargo, en esta entrevista, el peso de la experiencia vivida terminó aflorando y derivó en un quiebre emocional frente a las cámaras.

El caso, que se instaló rápidamente en la agenda mediática, sigue generando debate y distintas interpretaciones. Mientras tanto, el testimonio de Luciana suma una nueva capa a la historia, aportando su versión en primera persona en medio de un escenario todavía abierto.

Por ahora, la causa continúa en curso y se espera que en los próximos días haya novedades judiciales. En paralelo, la exposición pública y la repercusión en redes mantienen el tema en el centro de la escena, con una opinión pública atenta a cada nuevo detalle.