Danelik volvió a apuntar contra Santiago del Moro y se desató la polémica
La exparticipante de Gran Hermano retomó el cruce con el conductor y sostiene que fue bloqueada de las redes sociales.
La polémica entre Danelik y Santiago del Moro sumó un nuevo capítulo después de la salida de la participante de Gran Hermano. Lejos de dar por terminado el enfrentamiento, la joven volvió a referirse a la supuesta decisión del conductor de bloquearla en redes sociales y aseguró que cuenta con una prueba para demostrarlo.
En esta oportunidad, Danelik compartió en sus redes sociales un fragmento del debate en el que Del Moro elogió a Campanita, otra de las participantes que recientemente dejó el reality. El conductor había destacado su paso por el programa y le había dedicado fuertes elogios.
“Vos ya ganaste esta competencia, te instalaste, sos una figura de reality a nivel internacional. He visto pasar mucha gente, pero no hay otra igual”, expresó Del Moro durante el programa.
La publicación fue aprovechada por Danelik para volver a instalar su acusación contra el conductor y explicar por qué considera que efectivamente fue bloqueada.
Danelik aseguró tener una prueba contundente
Junto al video, la exparticipante recordó sus dichos anteriores y apuntó nuevamente contra Del Moro.
“¿Vieron que les dije que me había bloqueado de Instagram? Bueno, aquí les dejo esto, lo hace para que yo lo vea porque lo dejé expuesto”, escribió.
Danelik ya había contado públicamente que no podía encontrar el perfil del conductor en Instagram y, ante la desmentida de Del Moro, decidió redoblar la apuesta.
“Tengo la grabación de pantalla, cuando quiero buscarlo o entrar a su perfil me sale usuario no encontrado”, aseguró.
De esta manera, la joven sostuvo su versión y afirmó que tiene un registro que, según ella, demostraría que el conductor efectivamente la bloqueó.
Hasta el momento, Santiago del Moro no volvió a responder públicamente a las acusaciones de Danelik y, según trascendió, no tendría previsto continuar con el intercambio.
La polémica que quedó después de Gran Hermano
El enfrentamiento entre ambos comenzó durante el paso de Danelik por el reality y continuó incluso después de su salida.
Ahora, la participante volvió a poner el tema sobre la mesa a partir de una publicación relacionada con Campanita, utilizando los elogios que recibió de Del Moro como contexto para reforzar su postura.
Mientras tanto, la situación también se da en medio de las críticas de Brian Sarmiento hacia la producción de Gran Hermano. El exfutbolista, que compartió el reality con Danelik, manifestó su enojo y dejó abierta la posibilidad de contar públicamente su versión.
“Sigan ustedes…”, escribió Sarmiento, en un mensaje que volvió a generar interrogantes sobre lo ocurrido dentro de la casa.
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