Danelik volvió a apuntar contra Santiago del Moro y se desató la polémica

“¿Vieron que les dije que me había bloqueado de Instagram? Bueno, aquí les dejo esto, lo hace para que yo lo vea porque lo dejé expuesto”, escribió.

Danelik ya había contado públicamente que no podía encontrar el perfil del conductor en Instagram y, ante la desmentida de Del Moro, decidió redoblar la apuesta.

“Tengo la grabación de pantalla, cuando quiero buscarlo o entrar a su perfil me sale usuario no encontrado”, aseguró.

De esta manera, la joven sostuvo su versión y afirmó que tiene un registro que, según ella, demostraría que el conductor efectivamente la bloqueó.

Hasta el momento, Santiago del Moro no volvió a responder públicamente a las acusaciones de Danelik y, según trascendió, no tendría previsto continuar con el intercambio.

La polémica que quedó después de Gran Hermano

El enfrentamiento entre ambos comenzó durante el paso de Danelik por el reality y continuó incluso después de su salida.

Ahora, la participante volvió a poner el tema sobre la mesa a partir de una publicación relacionada con Campanita, utilizando los elogios que recibió de Del Moro como contexto para reforzar su postura.

Mientras tanto, la situación también se da en medio de las críticas de Brian Sarmiento hacia la producción de Gran Hermano. El exfutbolista, que compartió el reality con Danelik, manifestó su enojo y dejó abierta la posibilidad de contar públicamente su versión.

“Sigan ustedes…”, escribió Sarmiento, en un mensaje que volvió a generar interrogantes sobre lo ocurrido dentro de la casa.