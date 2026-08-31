Sorpresiva última eliminación en Gran Hermano: quiénes son las seis finalistas

Mariela

Sol

Charlotte

Luana

Zilly

Yipio

De esta manera, el programa entra en su cuenta regresiva final, donde las estrategias individuales y el favoritismo de los seguidores definirán quiénes lograrán consagrarse en la última etapa del ciclo.

Desde este lunes se abrió una placa positiva con las seis finalistas para que el público vote a quien quiera que gane el certamen. Desde entonces, este miércoles se irá la menos votada, y luego hará lo propio el lunes siguiente para que queden cuatro; para que el próximo miércoles quedarán solo tres.