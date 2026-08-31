Sorpresiva última eliminación en Gran Hermano: quiénes son las seis finalistas
La recta final del reality show dejó una nueva y sorpresiva salida de la casa más famosa, tras un picante versus que enfrentó a Pincoya y Yipio.
La temperatura dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada llegó a su punto máximo durante la última gala de eliminación, donde cada voto del público comenzó a pesar de manera definitiva de cara al desenlace de la temporada y que dejó una placa final de seis jugadores en busca del premio final.
Con una placa integrada por jugadoras de hondo peso estratégico y gran cariño por parte de los televidentes, la noche estuvo marcada por la incertidumbre hasta el último minuto.
La primera en respirar aliviada durante la gala fue Charlotte, seguida por Mariela, quienes recibieron el apoyo mayoritario del público y se convirtieron en las salvadas de la noche, asegurando su permanencia en el tramo cúminaje del certamen.
El mano a mano final y los clasificados a la gran definición de Gran Hermano
De este modo, el suspenso quedó concentrado en un mano a mano dramático entre Pincoya y Yipio, dos de las participantes más carismáticas de la edición. Finalmente, por decisión del público, Pincoya se convirtió en la nueva eliminada, despidiéndose del sueño de levantar el trofeo tras una intensa participación en el reality.
Con la salida de la jugadora y el cierre de esta etapa decisiva, la casa quedó formalmente conformada por los seis finalistas que competirán por el título máximo. El cuadro definitivo de los concursantes que ingresaron a la final lo integran:
-
Mariela
Sol
Charlotte
Luana
Zilly
Yipio
De esta manera, el programa entra en su cuenta regresiva final, donde las estrategias individuales y el favoritismo de los seguidores definirán quiénes lograrán consagrarse en la última etapa del ciclo.
Desde este lunes se abrió una placa positiva con las seis finalistas para que el público vote a quien quiera que gane el certamen. Desde entonces, este miércoles se irá la menos votada, y luego hará lo propio el lunes siguiente para que queden cuatro; para que el próximo miércoles quedarán solo tres.
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