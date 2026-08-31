A qué hora empieza la última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
El reality vuelve a tener una noche decisiva con cuatro participantes en placa. Una de ellas abandonará la casa y el público tendrá la última palabra.
Gran Hermano Generación Dorada atraviesa su etapa final y este lunes 31 de agosto tendrá una nueva gala de eliminación. Después de la salida de Tamara Paganini la semana pasada, el reality se prepara para otra definición que reducirá todavía más el grupo de participantes que continúa en competencia.
La última gala de nominación dejó a cuatro mujeres expuestas a la decisión de los espectadores: Pincoya, Yipio, Charlotte Caniggia y Mariela Prieto. Una de ellas deberá despedirse de la casa al finalizar la jornada.
Mientras tanto, Luana Fernández, Sol Abraham y Yanina Zilli ya tienen asegurada su continuidad en esta instancia del juego. Con la final cada vez más cerca, todas las miradas estarán puestas este lunes en la resolución de la placa.
A qué hora y cómo ver la última gala de eliminación de Gran Hermano
La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada comenzará este lunes 31 de agosto a las 22:15.
El programa se emite habitualmente de lunes a jueves y los domingos desde las 22:15, mientras que los viernes comienza a las 22:30. La transmisión puede seguirse por Telefe y también existen alternativas para verla en vivo a través de internet.
Los espectadores que quieran seguir el programa desde un dispositivo conectado pueden hacerlo mediante diferentes servicios de televisión online:
- DirecTV GO
- Cablevisión Flow
- Telecentro Play
De esta manera, quienes no tengan acceso a un televisor también podrán seguir en vivo la gala y conocer quién será la próxima participante en abandonar la casa.
La definición llega en una semana clave para Gran Hermano Generación Dorada, con cada vez menos jugadoras en competencia y el desenlace del reality cada vez más cerca.
Cómo votar a la que queres que abandone Gran Hermano
La votación oficial de Gran Hermano puede realizarse mediante mensajes de texto o a través del sistema de código QR que aparece durante las transmisiones de Telefe. Para votar por mensaje de texto, el procedimiento es:
- Enviar un SMS con la palabra GH al número 9009.
- Esperar la respuesta automática del sistema.
- Escribir el nombre completo del participante elegido, sin utilizar apodos.
- Responder SI para confirmar y registrar el voto.
También está disponible la votación mediante código QR. Durante las emisiones del programa aparece un código en pantalla que puede escanearse con un teléfono celular.
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