Accidente y escándalo en Gran Hermano: la pareja de Cinzia protagonizó un fuerte episodio afuera de la casa

Sin embargo, según contó Ubfal, el episodio no terminó ahí. Quien habría perdido completamente la calma fue Dylan Gissi, pareja de la participante, al enterarse en vivo de lo sucedido mientras seguía la transmisión por DGO.

"Dylan vio lo que pasó en DGO en directo y al cortar la señal le agarró un ataque y automáticamente empezó a llamar a todo el mundo en la producción: lo tranquilizaron y le contaron y explicaron que estaba todo bajo control. Que Cinzia es una adulta y que todo estaba previsto para atenderla como corresponde", relató.

Pero, de acuerdo a la información difundida, la situación escaló aún más y la reacción del futbolista fue subiendo de tono.

"No le alcanzó lo que le dijeron, le agarró un ataque de locura, se fue hasta la Casa de Gran Hermano, le pegó al ambulanciero, le quería pegar a todo el mundo, estaba a los gritos y nadie podía calmarlo", agregó Ubfal.

Finalmente, la periodista aseguró que el episodio obligó incluso a intervenir a las fuerzas de seguridad.

"Tuvo que ir la Polícía porque Dylan no quería irse de la puerta de la Casa de Gran Hermano. Un escándalo total", concluyó.

Mientras Cinzia ya se encuentra nuevamente dentro del juego recuperándose del accidente, el episodio generó enorme repercusión tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país.