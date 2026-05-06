Accidente y escándalo en Gran Hermano: la pareja de Cinzia protagonizó un fuerte episodio afuera de la casa
Tras el problema que tuvo en el ojo, el futbolista Dylan Gissi reaccionó con desesperación y terminó generando un gran revuelo en la puerta del programa.
Momentos de máxima tensión se vivieron este martes dentro de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Cinzia sufrió un inesperado accidente que obligó a la producción a activar de inmediato el protocolo médico.
Todo ocurrió en medio de una situación cotidiana dentro de la casa, cuando un plato se rompió y una pequeña astilla salió despedida, impactando directamente en uno de sus ojos. La escena generó preocupación inmediata entre los participantes, que rápidamente pidieron ayuda al notar el dolor y la molestia de su compañera.
Horas más tarde, Laura Ubfal reveló detalles sobre la asistencia que recibió la jugadora y cómo respondió la producción ante el incidente.
"Llegó la ambulancia y en la Clínica de las Lomas de San Isidro vieron que ella al tocarse hizo que se la clavara y se lastimara el ojo sin querer, por supuesto, pero le sacaron la astilla, la curaron, le vendaron el ojo y antes de las seis de la tarde ya estaba de vuelta en el reality", explicó la periodista.
Sin embargo, según contó Ubfal, el episodio no terminó ahí. Quien habría perdido completamente la calma fue Dylan Gissi, pareja de la participante, al enterarse en vivo de lo sucedido mientras seguía la transmisión por DGO.
"Dylan vio lo que pasó en DGO en directo y al cortar la señal le agarró un ataque y automáticamente empezó a llamar a todo el mundo en la producción: lo tranquilizaron y le contaron y explicaron que estaba todo bajo control. Que Cinzia es una adulta y que todo estaba previsto para atenderla como corresponde", relató.
Pero, de acuerdo a la información difundida, la situación escaló aún más y la reacción del futbolista fue subiendo de tono.
"No le alcanzó lo que le dijeron, le agarró un ataque de locura, se fue hasta la Casa de Gran Hermano, le pegó al ambulanciero, le quería pegar a todo el mundo, estaba a los gritos y nadie podía calmarlo", agregó Ubfal.
Finalmente, la periodista aseguró que el episodio obligó incluso a intervenir a las fuerzas de seguridad.
"Tuvo que ir la Polícía porque Dylan no quería irse de la puerta de la Casa de Gran Hermano. Un escándalo total", concluyó.
Mientras Cinzia ya se encuentra nuevamente dentro del juego recuperándose del accidente, el episodio generó enorme repercusión tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país.
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