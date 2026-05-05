Gran Hermano: la dolorosa reacción de Manuel Ibero luego de que le contaran que murió su perra Ámbar

"No entiendo qué pasó. Qué paja que me pase esto antes de rendir un examen y encima ahora tengo stream. Pero no entiendo qué pasó, quisiera saber qué pasó", comienza diciendo en un breve clip la expareja del actual jugador del reality show.

Pese a su polémica ruptura con Manu, Zoe rompió en llanto y dijo: "Más allá de todo, yo amaba a esa perra. Ay, no, me duele mucho. Quiero entender qué pasó y no tengo Twitter, entonces, como que... nada, me llega lo que me llega".

zoe angustiada

Seguidamente, publicó una imagen donde se la ve junto a Ámbar: "Realmente, la perra más buena que conocí en la vida. No saben lo que era esa perra". Luego, se mostró empática con la pérdida de su ex diciendo: "Entiendo lo que se siente. De hecho, mi perrito se murió y lo tengo tatuado, pero a la vez quiero saber qué pasó".

"Estoy muy mal, siento una presión en el pecho, no puedo explicarlo", cerró su video.