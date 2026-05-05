¿Se suma a Gran Hermano? Anna del Boca rompió el silencio y alimentó los rumores sobre su ingreso

La joven incluso imaginó cómo sería compartir esa experiencia con su madre frente a las cámaras. “La verdad con mente de productora es un re show, encima vernos allá a las dos juntas”, comentó, sumando todavía más misterio alrededor de una posible participación.

Embed - HABLÓ ANNA DEL BOCA SOBRE EL POSIBLE INGRESO A GH: "NECESITO UN POCO DE MISTERIO"

Sin querer dar demasiados detalles, Anna siguió jugando con la intriga: “Necesito un poco de misterio, no me bancan el secreto”. Y antes de despedirse, dejó una frase que para muchos sonó a anticipo: “Si entro me apoyan ustedes, está acá grabado”.

Por otro lado, desde el mismo programa, el periodista Guido Záffora aportó más información sobre las negociaciones.

“En el programa quieren seguir con integrantes polémicos y acaban de ofrecerle ingresar a la casa de Gran Hermano a Anna del Boca”, reveló el panelista, y agregó: “Anna está convocada, el repechaje es el 20 de mayo”.

Además, sumó un dato que podría ser clave en la negociación con la producción. “Anna ingresa con Andrea del Boca a competir, no a jugar juntas y la idea es verla juntas”, explicó.

Y cerró con una información sobre el costado contractual: “Esta semana el abogado Juan Pablo Fioribello se juntó con Andrea. Él va a ser también el representante legal y artístico de Anna y lo que va a pedir es mucha plata, por eso, hay que ver si la producción está dispuesta a pagar ese dinero”.

Mientras crecen las versiones sobre el repechaje y posibles ingresos bomba, el nombre de Anna del Boca ya empezó a generar expectativa entre los seguidores del reality.