¿Se suma a Gran Hermano? Anna del Boca rompió el silencio y alimentó los rumores sobre su ingreso
En medio de rumores que la vinculan con el reality junto Andrea del Boca, la joven habló y dejó frases que dispararon aún más las especulaciones.
Los rumores sobre nuevos ingresos a Gran Hermano Generación Dorada siguen creciendo, y uno de los nombres que empezó a sonar con fuerza en las últimas horas fue el de Anna del Boca.
Según trascendió, la hija de Andrea del Boca habría recibido una propuesta para sumarse a la competencia, incluso compartiendo esta experiencia con su madre.
En medio de las especulaciones, Anna decidió hablar públicamente en Intrusos y lejos de desmentirlo, dejó la puerta completamente abierta.
"¿Te guiño un ojo si sí o más o menos?", lanzó entre risas al ser consultada sobre la posibilidad de desembarcar en la casa más famosa del país.
Luego, dejó en claro que el formato le atrae y que no le sería ajeno formar parte del juego. “A mí me gusta mucho el juego, me gustan las estrategías y todo. Me divierte”, aseguró.
La joven incluso imaginó cómo sería compartir esa experiencia con su madre frente a las cámaras. “La verdad con mente de productora es un re show, encima vernos allá a las dos juntas”, comentó, sumando todavía más misterio alrededor de una posible participación.
Sin querer dar demasiados detalles, Anna siguió jugando con la intriga: “Necesito un poco de misterio, no me bancan el secreto”. Y antes de despedirse, dejó una frase que para muchos sonó a anticipo: “Si entro me apoyan ustedes, está acá grabado”.
Por otro lado, desde el mismo programa, el periodista Guido Záffora aportó más información sobre las negociaciones.
“En el programa quieren seguir con integrantes polémicos y acaban de ofrecerle ingresar a la casa de Gran Hermano a Anna del Boca”, reveló el panelista, y agregó: “Anna está convocada, el repechaje es el 20 de mayo”.
Además, sumó un dato que podría ser clave en la negociación con la producción. “Anna ingresa con Andrea del Boca a competir, no a jugar juntas y la idea es verla juntas”, explicó.
Y cerró con una información sobre el costado contractual: “Esta semana el abogado Juan Pablo Fioribello se juntó con Andrea. Él va a ser también el representante legal y artístico de Anna y lo que va a pedir es mucha plata, por eso, hay que ver si la producción está dispuesta a pagar ese dinero”.
Mientras crecen las versiones sobre el repechaje y posibles ingresos bomba, el nombre de Anna del Boca ya empezó a generar expectativa entre los seguidores del reality.
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