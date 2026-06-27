Acción y humor en Disney Plus: la película protagonizada por Tom Hardy que sigue siendo un éxito
Disney Plus suma a su catálogo una comedia protagonizada por Tom Hardy que conquistó a los usuarios y se convirtió en una de las opciones destacadas.
El catálogo de Disney Plus se destaca por reunir una amplia variedad de series y películas para todos los gustos. Entre sus propuestas aparece una comedia de acción protagonizada por Tom Hardy que combina escenas de espionaje, humor y romance: Esto es guerra.
La película reúne a Chris Pine y Tom Hardy en una historia cargada de adrenalina y momentos divertidos. Ambos interpretan a FDR y Tuck, dos agentes que terminan enfrentados luego de descubrir que están enamorados de la misma mujer, Lauren, interpretada por Reese Witherspoon.
Mientras Lauren intenta decidir con quién quedarse, sus dos pretendientes utilizan sus conocimientos de espionaje, tecnología avanzada y estrategias de agentes secretos para competir por su amor. Con una mezcla de acción y comedia, la película se convirtió en una de las opciones llamativas dentro del contenido disponible en Disney Plus.
De qué trata Esto es guerra
La historia de Esto es guerra gira en torno a dos agentes de la CIA interpretados por Chris Pine y Tom Hardy, quienes además de ser compañeros de trabajo, fueron grandes amigos desde la infancia. Todo cambia cuando ambos se enamoran de la misma mujer, Lauren, personaje de Reese Witherspoon.
A partir de ese descubrimiento, la amistad entre ellos se rompe por completo y da lugar a una competencia sin límites que escala hasta convertirse en un enfrentamiento de alto impacto en la ciudad de Nueva York.
Ambos, formados como agentes altamente capacitados, comienzan a utilizar todos los recursos del espionaje moderno, incluyendo estrategias de inteligencia y tecnología avanzada, para superarse mutuamente y quedarse con el amor de Lauren.
Lo que antes era una relación de confianza absoluta se transforma en una verdadera guerra personal, donde cada uno despliega todo su entrenamiento en el servicio secreto para intentar ganar esta batalla emocional y estratégica.
En definitiva, la trama muestra cómo dos aliados terminan convertidos en rivales, llevando el conflicto del campo profesional al terreno personal, con consecuencias explosivas.
Reparto de Esto es guerra
- Reese Witherspoon
- Chris Pine
- Tom Hardy
- Til Schweiger
- Chelsea Handler
- John Paul Ruttan
Tráiler de Esto es guerra.
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