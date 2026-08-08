Disney Plus: la comedia juvenil furor que cautivó a la audiencia y rompe récords de audiencia

Sin embargo, recuperar la confianza y regresar a las pistas no será una tarea sencilla. A ese desafío se sumará la aparición de un plan secreto que pondrá nuevos obstáculos en su camino y amenazará con cambiar el rumbo de su historia.

Con una combinación de música, nuevas canciones y temas clásicos que marcaron una época, la protagonista atravesará aventuras, encuentros con viejos amigos y situaciones del pasado que volverán a salir a la luz. En el proceso, deberá enfrentar engaños, superar dificultades y resolver un conflicto sentimental mientras define qué lugar ocupan los amores que quedaron atrás.

En esta nueva etapa, Luna intentará sanar las heridas del pasado y descubrir que la forma en la que cada persona interpreta su propia historia puede transformar su futuro. Con sus patines como símbolo de libertad, buscará recuperar esa sensación única de tener nuevamente sus “alas en los pies”.

Reparto de Soy Luna

Karol Sevilla

Michael Ronda

Ruggero Pasquarelli

Carolona Kopelioff

Malena Rarner

Gastón Vietto

Agustín Bernasconi

Trailer de Soy Luna