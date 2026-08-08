Disney Plus: la comedia juvenil furor que cautivó a la audiencia y rompe récords de audiencia
Disney Plus trae de regreso el universo de Soy Luna tras 10 años de su estreno, con una propuesta juvenil que vuelve a emocionar a sus seguidores.
Después de 10 años del estreno que convirtió a Soy Luna en un fenómeno juvenil en Latinoamérica y Europa, Disney Plus prepara el regreso de la historia con una nueva producción: Soy Luna: Volver a rodar.
La serie busca recuperar los ingredientes que la hicieron un éxito, con patinaje, música, amistad y conflictos sentimentales que marcaron a una generación junto a su protagonista, Karol Sevilla.
La nueva trama mostrará a Luna enfrentando un difícil regreso al Jam & Roller luego de un accidente que la alejó de las pistas. Retomar los patines y volver a sentirse cómoda sobre ruedas será un desafío, especialmente cuando una amenaza inesperada comience a poner en riesgo sus planes.
Además, la protagonista deberá tomar decisiones importantes mientras queda atrapada entre viejos sentimientos y nuevos desafíos. Con canciones, aventuras, reencuentros y momentos de emoción, Luna tendrá que superar diferentes obstáculos para volver a perseguir su gran sueño. Con esta propuesta, Disney Plus apuesta nuevamente por una de las series juveniles más recordadas de los últimos años.
De qué trata Soy Luna
Luego de un enigmático accidente que la obligó a alejarse del mundo del patinaje, Luna vuelve al Jam & Roller, el espacio donde vivió momentos inolvidables y comenzó a construir su camino como una destacada patinadora.
Sin embargo, recuperar la confianza y regresar a las pistas no será una tarea sencilla. A ese desafío se sumará la aparición de un plan secreto que pondrá nuevos obstáculos en su camino y amenazará con cambiar el rumbo de su historia.
Con una combinación de música, nuevas canciones y temas clásicos que marcaron una época, la protagonista atravesará aventuras, encuentros con viejos amigos y situaciones del pasado que volverán a salir a la luz. En el proceso, deberá enfrentar engaños, superar dificultades y resolver un conflicto sentimental mientras define qué lugar ocupan los amores que quedaron atrás.
En esta nueva etapa, Luna intentará sanar las heridas del pasado y descubrir que la forma en la que cada persona interpreta su propia historia puede transformar su futuro. Con sus patines como símbolo de libertad, buscará recuperar esa sensación única de tener nuevamente sus “alas en los pies”.
Reparto de Soy Luna
- Karol Sevilla
- Michael Ronda
- Ruggero Pasquarelli
- Carolona Kopelioff
- Malena Rarner
- Gastón Vietto
- Agustín Bernasconi
Trailer de Soy Luna
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario