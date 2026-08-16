Piden la expulsión de Tamara Paganini de Gran Hermano por una polémica pelea con Solange Abraham

El pedido de Yanina Zilli

Después de la fiesta también se viralizó una conversación entre Yanina Zilli y Solange Abraham, en la que ambas analizaron lo ocurrido. “Es una locura” y “para mí la tienen que suspender, se tiene que ir”, sostuvo Zilli al referirse al comportamiento de Tamara.

El enfrentamiento volvió a poner bajo la lupa la relación entre Paganini y Abraham, quienes ya tuvieron distintos cruces durante su convivencia en el reality y mantienen posiciones enfrentadas en varios aspectos.

Sol: Viste que la canción era 'que se vayan las plantas' Le digo 'vos sos la planta'. Me da un manotazo. Me quedé parada. Es una locura



Zilli: Yo te dije que le tengo miedo. Se tiene que ir. Va a pasar algo peor



Sol: Se vio todo



Zilli: No se puede jugar así



Brian la abraza… pic.twitter.com/BzzX8FNI43 — Anima (@Rofex360) August 16, 2026

Por ahora, Gran Hermano no comunicó ninguna sanción relacionada con el episodio. La producción deberá determinar qué ocurrió a partir de las imágenes disponibles y, eventualmente, analizar si corresponde algún tipo de medida.

La situación cobra especial relevancia porque ambas participantes continúan en competencia y se encuentran entre las jugadoras que buscan llegar a la instancia final. Una eventual sanción podría modificar el escenario dentro de la casa en la recta decisiva del reality.