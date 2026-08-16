Piden la expulsión de Tamara Paganini de Gran Hermano por una polémica pelea con Solange Abraham
Las participantes protagonizaron un tenso momento durante la fiesta del sábado y las imágenes generaron todo tipo de especulaciones en las redes sociales.
Una nueva polémica sacudió la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de un confuso enfrentamiento entre Tamara Paganini y Solange Abraham durante la fiesta que los participantes realizan cada sábado.
El momento quedó registrado por las cámaras del reality y rápidamente se viralizó en redes sociales. Sin embargo, las imágenes disponibles no permiten determinar con claridad qué ocurrió entre las dos participantes ni si efectivamente hubo una agresión física.
Qué pasó entre Tamara Paganini y Solange Abraham en Gran Hermano
En los videos que comenzaron a circular se puede observar a Tamara y Solange cara a cara, en medio de una discusión cuyo origen tampoco quedó claro. Debido a la distancia de las cámaras y a que los micrófonos de las participantes no estaban siendo emitidos en ese momento, no se puede reconstruir con precisión qué se dijeron.
En una de las imágenes se observa un movimiento del brazo de Paganini durante el enfrentamiento. Algunos usuarios interpretaron la secuencia como una supuesta agresión contra Solange y comenzaron a pedir su expulsión, mientras que otros señalaron que el video no permite confirmar que el movimiento haya impactado en el rostro de su compañera, lo que si lograron determinar es que la "India" escupió en la boca a su compañera.
La discusión generó distintas versiones en las redes sociales. Algunos espectadores consideraron que debía intervenir la producción, mientras que otros reclamaron esperar a que aparezcan nuevas imágenes desde otros ángulos antes de sacar conclusiones.
El pedido de Yanina Zilli
Después de la fiesta también se viralizó una conversación entre Yanina Zilli y Solange Abraham, en la que ambas analizaron lo ocurrido. “Es una locura” y “para mí la tienen que suspender, se tiene que ir”, sostuvo Zilli al referirse al comportamiento de Tamara.
El enfrentamiento volvió a poner bajo la lupa la relación entre Paganini y Abraham, quienes ya tuvieron distintos cruces durante su convivencia en el reality y mantienen posiciones enfrentadas en varios aspectos.
Por ahora, Gran Hermano no comunicó ninguna sanción relacionada con el episodio. La producción deberá determinar qué ocurrió a partir de las imágenes disponibles y, eventualmente, analizar si corresponde algún tipo de medida.
La situación cobra especial relevancia porque ambas participantes continúan en competencia y se encuentran entre las jugadoras que buscan llegar a la instancia final. Una eventual sanción podría modificar el escenario dentro de la casa en la recta decisiva del reality.
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