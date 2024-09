Adele anunció su retiro de los escenarios: "Los llevaré en mi corazón"

ADELE

Qué dijo Adele ante sus fanáticos

“No soy la intérprete más cómoda, lo sé, pero soy muy buena en eso. Y he disfrutado mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he hecho y probablemente el más largo que haré”, reflexionó durante su último espectáculo en Múnich.

Si bien Adele aún tiene algunos espectáculos restantes en su residencia en Las Vegas programada para octubre, dejó en claro que estas serán sus últimas presentaciones en vivo. “Me quedan 10 espectáculos después de este, de regreso en mi residencia, pero después de eso, no los veré por un tiempo increíblemente largo”, adelantó.

“Los llevaré en mi corazón durante todo el descanso y fantasearé con estos espectáculos y con cualquier otro espectáculo que haya hecho en los últimos tres años”, lanzó ante sus fanáticos de Munich.

¿Dónde se alojó en Alemania?

Adele eligió el Rosewood Hotel en Munich como su residencia temporal durante sus diez conciertos en la ciudad, que tuvieron lugar del 2 al 31 de agosto. El hotel, ubicado en la lujosa “Casa del Rey Maximiliano I” en el quinto piso, proporciona a la artista un espacio de 452 metros cuadrados.

Este exclusivo alojamiento incluye cuatro dormitorios, seis baños, una cocina equipada, un comedor para doce personas, una chimenea, una sala de televisión y dos terrazas, una de ellas con vistas a un jardín.