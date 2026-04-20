Adiós Luis Brandoni: la despedida de sus amigos en las redes sociales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BombitaDarin/status/2046192627507249294&partner=&hide_thread=false Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto ! — Ricardo Darin (@BombitaDarin) April 20, 2026

Oscar Martínez:

El actor y gran dupla de Luis Brandoni fue uno de los primeros en despedirse: "Beto querido, fuiste pura pasión, puro talento y puro amor por nuestro querido y castigado país. Podés estar tranquilo; lo diste todo. Nos conocimos y trabajamos juntos hace 55 años, en la que fue mi primera película, “La Gran Ruta”. Fuimos hermanos en “La Tregua” en el 74 y amigos en “El Cuento de las Comadrejas” hace pocos años", comenzó y agregó: "Fue maravilloso conocerte, trabajar con vos y compartir nuestra amada profesión no sólo como un medio, sino como un modo de vida. Hasta siempre, amigo. Te vamos a extrañar como se echa de menos a los irreemplazables. Descansá en paz".

oscar martinez brandoni

Eduardo Blanco:

El actor y ex compañero de Brandoni en su última película, "Parque Lezama", compartió una galería de imágenes y escribió: "¡Gracias por todo Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento. Además de disfrutarte en todas las historias que nos contaste a lo largo de tu vida, nos emocionaste, nos divertiste, nos invitaste a reflexionar sobre muchos temas de la vida y siempre con una seriedad y una entrega que me emociona. Estoy triste y desde aquí, en Madrid donde estoy te abrazo, te despido y te aplaudo".

eduardo blanco brandoni

Axel Kuschevatzky:

El productor y periodista se despidió de manera emotiva en redes sociales: "Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años", comenzó y agregó: "Trabajé con él cinco veces, y compartir tiempo a su lado siempre fue memorable. Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida, y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo. Estoy convencido de que genuinamente quería que la gente viviera mejor. Como actor, no habrá otro Brandoni. Nadie podía parecerse a él. Y cada vez que lo vi actuar, siempre la ponía en el ángulo. ¿Irreemplazable? Absolutamente".

axel brandoni

Soledad Silveyra:

La actriz se encontraba trabajando con él en la obra "¿Quién es quién?" cuando Brandoni sufrió el accidente. Por eso, como su última compañera de teatro, escribió en unas sentidas palabras: "Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo Día muy triste para la cultura".

soledad silveyra brandoni

Gordo Dan:

Pese a las diferencias políticas, el streamer reconoció la importancia cultural de Luis Brandoni: "No coincidí ideológicamente siempre con este señor pero fue, sin dudas, un gran actor argentino y según los que lo conocieron, una gran persona. QEPD, Luis Brandoni".

gordo dan brandoni

Marcelo De Bellis:

En su cuenta de Instagram, el actor expresó: "Jamás te irás Luis.. GIGANTE. Eras, sos y serás todo encanto y verdad.. El mejor de todos los mejores. Tristeza.. Luz para tu alma".

marcelo debellis brandoni

Graciela Borges:

En sentidas palabras, la leyenda del cine escribió: "Amigo y compañero del alma, vas a estar para siempre en mi corazón. Tristeza infinita, bendiciones para tu alma compañero".