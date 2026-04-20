El legado imborrable de Luis Brandoni: la escena que convirtió en historia a "tres empanadas"

luis brandoni tres empanadas

El fallecimiento de Brandoni no solo marca la partida de un actor fundamental, sino también el cierre de una etapa del cine argentino. Su capacidad para moverse con naturalidad entre el drama y la comedia lo posicionó como una figura única, capaz de construir personajes que trascendían la pantalla.

Hoy, esa frase vuelve a escucharse con otro peso. Ya no es solo un guiño humorístico, sino también un homenaje a una trayectoria que dejó huella. Antonio Musicardi, con sus luces y sombras, sigue vivo en cada repetición, en cada cita, en cada argentino que alguna vez dijo, casi sin pensarlo: “Qué miseria che”.