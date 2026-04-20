El legado imborrable de Luis Brandoni: la escena que convirtió en historia a "tres empanadas"
El actor dejó una marca indeleble en el cine argentino con una frase que trascendió generaciones y que hoy, tras su fallecimiento, vuelve a cobrar una dimensión aún más emotiva.
La muerte de Luis Brandoni reavivó una de las escenas más emblemáticas del cine nacional: aquella en la que su personaje, Antonio Musicardi, inmortalizó una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. En la película Esperando la carroza (1985), dirigida por Alejandro Doria, el actor construyó un rol cargado de ironía, mezquindad y una lucidez incómoda que terminó convirtiéndose en un espejo de muchas dinámicas familiares.
Antonio Musicardi no era un personaje cualquiera. Representaba, con una crudeza tan exagerada como reconocible, ciertos rasgos profundamente arraigados en la cultura cotidiana. Su mirada cínica sobre la vida, su forma de vincularse con los demás y su falta de escrúpulos lo transformaron en uno de los pilares narrativos de la historia. Pero fue una escena en particular la que lo elevó al terreno de lo icónico.
"Qué miseria che, qué miseria... sabes lo que tenían para comer. Empanadas, tres, me partieron el alma. Tres empanadas de ayer que le sobraron para dos personas", dice mientras come una de ellas, en una secuencia que mezcla humor, crítica social y una dosis de absurdo que terminó definiendo el espíritu del film. Lo curioso es que ese momento, hoy repetido hasta el cansancio, no fue concebido como una pieza central, sino que surgió de manera espontánea durante el rodaje.
Con el paso del tiempo, la película fue ganando un lugar de privilegio dentro del cine argentino. Si bien en su estreno no tuvo un impacto masivo, el boca en boca y las repetidas emisiones televisivas la transformaron en una obra de culto. En ese proceso, la actuación de Brandoni se consolidó como una de las más recordadas, no solo por la comicidad, sino también por la profundidad de su interpretación.
El propio actor supo referirse en distintas ocasiones a la intensidad del rodaje y al vínculo que se generó entre los integrantes del elenco. Escenas como la del velorio o la denuncia policial también quedaron grabadas en la historia, pero ninguna logró el nivel de penetración cultural que alcanzó el episodio de las empanadas.
El fallecimiento de Brandoni no solo marca la partida de un actor fundamental, sino también el cierre de una etapa del cine argentino. Su capacidad para moverse con naturalidad entre el drama y la comedia lo posicionó como una figura única, capaz de construir personajes que trascendían la pantalla.
Hoy, esa frase vuelve a escucharse con otro peso. Ya no es solo un guiño humorístico, sino también un homenaje a una trayectoria que dejó huella. Antonio Musicardi, con sus luces y sombras, sigue vivo en cada repetición, en cada cita, en cada argentino que alguna vez dijo, casi sin pensarlo: “Qué miseria che”.
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