Adrenalina pura: la serie de Netflix que se atreve a ir más allá de los límites y te lleva a lo prohibido
Un drama libanés que combina crimen, suspenso y acción en solo seis capítulos. Si queres maratonear el finde largo esta serie es para vos.
Entre lasnovedades del catálogo, esta producción sorprende por su su capacidad para sumergir al espectador en un juego peligroso donde nada es lo que parece. Estrenada el 15 de mayo de 2025, llegó desde Líbano con la dirección de Hussein Al Menibawi y en pocos días logró posicionarse entre las más vistas del género.
La crítica ha destacado su intensidad, aunque también su peculiar forma de narrar. Aun así, el suspenso y la tensión hacen que sea difícil no continuar mirando. Con una historia que se desarrolla en un clima de peligro constante, la serie logra que cada capítulo sea una mezcla de intriga y drama personal, acercando al público a un mundo donde la lealtad y la traición se confunden.
De qué trata "Franklin"
La historia gira en torno a un falsificador de gran talento que vive marcado por un pasado conflictivo y un presente dominado por la urgencia. Su vida da un giro inesperado cuando un criminal violento y sin escrúpulos lo obliga a aceptar un encargo que pondrá todo en riesgo: fabricar el billete de 100 dólares perfecto.
Este hombre, que además es padre soltero, se ve acorralado por las amenazas contra su hija, lo que lo lleva a tomar una decisión desesperada: volver a trabajar con su ex pareja, una mujer que conoce muy bien sus habilidades y también sus puntos débiles. A medida que avanza la historia, la relación entre ellos se convierte en un campo de batalla emocional, cargado de rencores, secretos y un vínculo que nunca terminó de romperse.
La misión no solo implica la precisión técnica de su arte en la falsificación, sino también la capacidad de sobrevivir a un mundo criminal donde cualquier error puede costarle la vida. El reloj avanza, las presiones aumentan y las alianzas se vuelven frágiles. Entre traiciones, engaños y una persecución constante, el protagonista tendrá que elegir entre su seguridad, su moral y el amor por su hija.
Reparto de "Franklin"
-
Daniella Rahme
Mohamad Al Ahmad
Tony Issa
Pierre Dagher
Youssef Haddad
Georges Chalhoub
Fayez Kazak
Sandybelle Khachab
Carla Kishishian
Wissam Saliba
Tráiler de "Franklin"
