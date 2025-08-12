Adrenalina pura: la serie de Netflix que se atreve a ir más allá de los límites y te lleva a lo prohibido

Este hombre, que además es padre soltero, se ve acorralado por las amenazas contra su hija, lo que lo lleva a tomar una decisión desesperada: volver a trabajar con su ex pareja, una mujer que conoce muy bien sus habilidades y también sus puntos débiles. A medida que avanza la historia, la relación entre ellos se convierte en un campo de batalla emocional, cargado de rencores, secretos y un vínculo que nunca terminó de romperse.