MinutoUno

Netflix desata el misterio: la serie italiana de 6 capítulos que te dejará pegado a la pantalla

Espectáculos

Un drama romántico ambientado en la Roma de los años 60 que mezcla misterio, secretos familiares y un toque de magia.

La serie italiana de 6 capítulos que te dejará pegado a la pantalla

La serie italiana de 6 capítulos que te dejará pegado a la pantalla

En medio del amplio catálogo de Netflix, esta producción se esconde como un tesoro poco descubierto que combina romance, drama y una estética cautivadora. Estrenada en 2021 y creada por Isabella Aguilar, transporta al espectador a la Roma más vibrante, donde las luces del circo, el glamour de la alta sociedad y los secretos del pasado se cruzan en una trama intensa.

La serie esconde un misterio familiar que mantiene en tensión a lo largo de sus seis capítulos. La producción logra capturar el espíritu de la ‘dolce vita’ mientras muestra el contraste entre dos mundos opuestos.

Con personajes carismáticos y escenarios que parecen salidos de una postal, la serie propone un viaje emocional que explora la identidad, la lealtad y los lazos de sangre. Todo con un ritmo que invita a verla de un tirón.

De qué trata "Luna Park"

La historia se desarrolla en la Roma de los años sesenta, con el bullicio de la ciudad y el encanto del legendario parque de diversiones como telón de fondo. Todo comienza cuando dos jóvenes descubren un secreto que cambiará sus vidas para siempre: son hermanas separadas al nacer.

Una de ellas creció en el ambiente libre y bohemio del circo, acostumbrada a vivir entre artistas y espectáculos; la otra, en una familia adinerada, rodeada de lujos y costumbres rígidas. El inesperado reencuentro desata una cadena de intrigas, engaños y revelaciones que las obliga a confrontar su pasado y entender las razones de su separación.

A medida que intentan reconstruir la verdad, se verán envueltas en dilemas emocionales donde la lealtad y los lazos familiares serán puestos a prueba. La serie combina momentos de romance y drama con el toque nostálgico de una época dorada para Italia, en la que la música, la moda y la cultura popular tienen un papel fundamental.

Reparto de "Luna Park"

  • Simona Tabasco

  • Alessio Lapice

  • Lia Grieco

  • Edoardo Coen

  • Guglielmo Poggi

  • Giulio Corso

  • Tommaso Ragno

  • Milvia Marigliano

  • Fabrizia Sacchi

  • Mario Sgueglia

  • Paolo Calabresi

Tráiler de "Luna Park"

Embed - Luna Park (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas