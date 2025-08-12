Netflix desata el misterio: la serie italiana de 6 capítulos que te dejará pegado a la pantalla
Un drama romántico ambientado en la Roma de los años 60 que mezcla misterio, secretos familiares y un toque de magia.
En medio del amplio catálogo de Netflix, esta producción se esconde como un tesoro poco descubierto que combina romance, drama y una estética cautivadora. Estrenada en 2021 y creada por Isabella Aguilar, transporta al espectador a la Roma más vibrante, donde las luces del circo, el glamour de la alta sociedad y los secretos del pasado se cruzan en una trama intensa.
La serie esconde un misterio familiar que mantiene en tensión a lo largo de sus seis capítulos. La producción logra capturar el espíritu de la ‘dolce vita’ mientras muestra el contraste entre dos mundos opuestos.
Con personajes carismáticos y escenarios que parecen salidos de una postal, la serie propone un viaje emocional que explora la identidad, la lealtad y los lazos de sangre. Todo con un ritmo que invita a verla de un tirón.
De qué trata "Luna Park"
La historia se desarrolla en la Roma de los años sesenta, con el bullicio de la ciudad y el encanto del legendario parque de diversiones como telón de fondo. Todo comienza cuando dos jóvenes descubren un secreto que cambiará sus vidas para siempre: son hermanas separadas al nacer.
Una de ellas creció en el ambiente libre y bohemio del circo, acostumbrada a vivir entre artistas y espectáculos; la otra, en una familia adinerada, rodeada de lujos y costumbres rígidas. El inesperado reencuentro desata una cadena de intrigas, engaños y revelaciones que las obliga a confrontar su pasado y entender las razones de su separación.
A medida que intentan reconstruir la verdad, se verán envueltas en dilemas emocionales donde la lealtad y los lazos familiares serán puestos a prueba. La serie combina momentos de romance y drama con el toque nostálgico de una época dorada para Italia, en la que la música, la moda y la cultura popular tienen un papel fundamental.
Reparto de "Luna Park"
-
Simona Tabasco
Alessio Lapice
Lia Grieco
Edoardo Coen
Guglielmo Poggi
Giulio Corso
Tommaso Ragno
Milvia Marigliano
Fabrizia Sacchi
Mario Sgueglia
Paolo Calabresi
Tráiler de "Luna Park"
