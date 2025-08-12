Netflix desata el misterio: la serie italiana de 6 capítulos que te dejará pegado a la pantalla

En medio del amplio catálogo de Netflix, esta producción se esconde como un tesoro poco descubierto que combina romance, drama y una estética cautivadora. Estrenada en 2021 y creada por Isabella Aguilar, transporta al espectador a la Roma más vibrante, donde las luces del circo, el glamour de la alta sociedad y los secretos del pasado se cruzan en una trama intensa.