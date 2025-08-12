Netflix se atreve: la película subida de tono que rompe los esquemas
Este film se estrenó en el 2020 y tiene una duración que ronda los 120 minutos, perfecta para verla durante el fin de semana. Los detalles en la nota.
Netflix, día tras día, añade diferentes películas y series que enriquecen aún más su amplio y rico catálogo. Esta plataforma de streaming es uno de las más elegidas por los usuarios durante su tiempo de ocio, ya que se destaca por incorporar títulos de primer nivel, reconocidos en todo el mundo con diferentes premios y nominaciones.
Una de las producciones que agregó durante el último tiempo es "Hermosa venganza", una película cuya duración ronda las dos horas y narra una historia de romance, drama y suspenso que mantiene pegado al sillón a todos los espectadores. Estas características la hacen perfecta para verla durante el fin de semana.
Una de las clave que explica su éxito en Netflix es el elenco de calidad que presenta, con las actuaciones principales de Carey Mulligan y Bo Burnham. Por otro lado, este film llegó a la pantalla grande en 2020 y fue dirigido por Ben Wheatley.
De qué trata "Hermosa venganza"
La historia gira en torno a Cassie Thomas, interpretada por Mulligan, una mujer que aparenta estar fuera de sí. Pero esa imagen es solo una máscara: detrás de su comportamiento hay un plan muy calculado.
Cassie finge estar ebria para acercarse a ciertos hombres sin revelar sus verdaderas intenciones. Lo que la impulsa es una experiencia dolorosa del pasado, que la lleva a buscar justicia por sus propios medios.
De esta manera, lo que parece un estado de extrema vulnerabilidad es en realidad una estrategia cuidadosamente pensada para recuperar el control y vengarse de los hombres.
Reparto de "Hermosa venganza"
- Carey Mulligan como Cassandra “Cassie” Thomas
- Bo Burnham como Ryan Cooper
- Clancy Brown como Stanley Thomas
- Jennifer Coolidge como Susan Thomas
- Laverne Cox como Gail
- Alison Brie como Madison McPhee
- Chris Lowell como Alexander "Al" Monroe
- Connie Britton como Elizabeth Walker
- Adam Brody como Jerry
Tráiler de "Hermosa venganza"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario