Adrenalina pura: la serie de Netflix que se atreve a ir más allá de los límites y te lleva a lo prohibido
Con solo seis capítulos, esta serie libanesa llegó a Netflix y se convirtió en una de las producciones más comentadas del momento. Drama, suspenso y deseo se mezclan en una historia donde nada es lo que parece.
Netflix no deja de sorprender con producciones internacionales que rompen moldes y exploran lo más oscuro del alma humana. Entre ellas se destaca una serie libanesa reciente, dirigida por Hussein Al Menibawi, que atrapó a los espectadores con una trama tan intensa como peligrosa. Con solo seis capítulos, se transformó en una de las joyas ocultas del catálogo y una propuesta distinta dentro del drama criminal.
Esta historia no solo mantiene al espectador al borde del abismo con cada escena, sino que también plantea dilemas morales profundos sobre el amor, la culpa y la supervivencia. La crítica especializada ya la calificó como una de las producciones más audaces del año, mientras que los fanáticos destacan su ritmo vertiginoso y el magnetismo de sus protagonistas.
La serie demuestra que, en medio de un catálogo saturado de producciones estadounidenses y europeas, el talento del Medio Oriente también puede brillar con fuerza y conquistar al público global.
De qué trata "Franklin"
“Franklin” cuenta la historia de un falsificador que se ve acorralado por las circunstancias. Padre soltero y artista experto en su oficio, se ve obligado a colaborar con un criminal despiadado que amenaza con matar a su hija si no acepta el encargo. La misión: crear el billete de cien dólares perfecto junto a su ex pareja, una mujer que lo marcó tanto como su pasado.
Entre engaños, tensión y deseo reprimido, la trama avanza al ritmo de una cuenta regresiva donde cada decisión puede costar una vida. Según la sinopsis oficial de Netflix, “un artista de la falsificación y padre soltero debe trabajar con su ex para crear el billete de cien dólares perfecto... y así salvar la vida de su hija”.
El resultado es un thriller que combina acción y emociones intensas, con una puesta en escena elegante y sombría, y personajes que se mueven constantemente entre lo correcto y lo prohibido.
Reparto de "Franklin"
La serie cuenta con un elenco que se destaca por su química y la potencia de sus interpretaciones:
-
Daniella Rahme
-
Mohamad Al Ahmad
-
Tony Issa
-
Pierre Dagher
-
Youssef Haddad
-
Georges Chalhoub
-
Fayez Kazak
-
Sandybelle Khachab
-
Carla Kishishian
-
Wissam Saliba
Tráiler de "Franklin"
