La contundente decisión de Guillermina Valdés por Lorenzo tras las amenazas a Juanita Tinelli

La contundente decisión de Guillermina Valdés

En medio de esta delicada situación se supo que hará Guillermina Valdés con Lorenzo, el hijo que tiene con Marcelo Tinelli. En Puro Show, revelaron algunos detalles más.

Angie Balbiani fue la encargada de contar la medida que habría tomado la modelo: “Me dicen del círculo de Guillermina que ella va a tomar medidas de seguridad con su hijo”, contaron al aire. Y agregó: “Me dicen que Guillermina está tomando precauciones por Lolo”.

“Más allá de que ella recibió una amenaza, lo más fuerte fue el descargo (de Juana) hacia el padre. Dijo que lo ama, pero que no está de acuerdo hace años con un montón de cosas que hace”, comentó después Pochi.