La contundente decisión de Guillermina Valdés por Lorenzo tras las amenazas a Juanita Tinelli
La ex pareja de Marcelo Tinelli habría tomado medidas ante la delicada situación que atraviesa la familia.
La familia Tinelli quedó en el centro de la polémica tras una fuerte denuncia de Juanita, quien asegura estar recibiendo amenazas de muerte y esto desató una gran interna, ya que muchos creen que viene por el lado de su papá Marcelo.
Esto hizo que se comiencen a conocer algunos problemas que hay entre los integrantes de la familia. De hecho, este lunes, Soledad Aquino, mamá de Micaela y Candelaria, apuntó contra Juana y el problema sigue creciendo.
“La mamá de Juana no es digna de mi afecto ni de mi cariño. Solo me importan mis hijas y rescatarlas de todo esto”, lanzó, tajante en diálogo con Intrusos, haciendo referencia a Paula Robles, otra de las mujeres de Tinelli.
“No creo que Candelaria y Juana sean tan cercanas, pero me parece muy mal que se armen estos bardos públicamente. Exponer a las hermanas no está bien. Yo, como madre, no lo haría jamás", siguió.
Consultada sobre la denuncia que realizó Juanita Tinelli, Soledad no dudó: “No le creo. Para mí lo inventó todo, quizá para llamar la atención del padre. No hubo amenazas ni nada de eso”.
La contundente decisión de Guillermina Valdés
En medio de esta delicada situación se supo que hará Guillermina Valdés con Lorenzo, el hijo que tiene con Marcelo Tinelli. En Puro Show, revelaron algunos detalles más.
Angie Balbiani fue la encargada de contar la medida que habría tomado la modelo: “Me dicen del círculo de Guillermina que ella va a tomar medidas de seguridad con su hijo”, contaron al aire. Y agregó: “Me dicen que Guillermina está tomando precauciones por Lolo”.
“Más allá de que ella recibió una amenaza, lo más fuerte fue el descargo (de Juana) hacia el padre. Dijo que lo ama, pero que no está de acuerdo hace años con un montón de cosas que hace”, comentó después Pochi.
