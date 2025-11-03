La producción colombiana de Netflix que está basada en un hecho real y tiene una historia dramática

Dirigida por Jacques Toulemonde y estrenada en 2023, esta producción dura apenas 71 minutos, pero logra mantener un ritmo atrapante de principio a fin. La historia se centra en el asesinato de un famoso estilista y su madre, un hecho que sacudió al país en 2021 y que se convirtió rápidamente en una de las investigaciones más seguidas por la prensa y el público.