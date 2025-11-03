La producción colombiana de Netflix que está basada en un hecho real y tiene una historia dramática
Esta producción que se sumó al catálogo está basada en un caso que conmocionó al país y que mantiene al público en vilo desde el primer minuto.
Entre las producciones ocultas del catálogo de Netflix hay una que destaca por su intensidad y realismo. Se trata de “Historia de un Crimen: Mauricio Leal”, una película que combina elementos de drama, misterio y suspenso, y que está inspirada en uno de los casos policiales más impactantes de Colombia.
Dirigida por Jacques Toulemonde y estrenada en 2023, esta producción dura apenas 71 minutos, pero logra mantener un ritmo atrapante de principio a fin. La historia se centra en el asesinato de un famoso estilista y su madre, un hecho que sacudió al país en 2021 y que se convirtió rápidamente en una de las investigaciones más seguidas por la prensa y el público.
La crítica especializada elogió la película por su realismo y tensión emocional, destacando la interpretación de Juana del Río y la dirección sobria que evita el sensacionalismo. Heaven of Horror señaló: “Es una producción de gran calidad, impresionante y magnífica”, un comentario que refleja el impacto que genera esta historia real convertida en ficción.
De qué trata "Historia de un Crimen: Mauricio Leal"
La trama sigue a Rebeca, una joven investigadora policial interpretada por Juana del Río, que tiene solo 20 días para resolver un crimen que conmocionó a todos: el asesinato de un reconocido peluquero de celebridades, Mauricio Leal, encontrado muerto junto a su madre en circunstancias misteriosas.
A medida que la investigación avanza, surgen secretos familiares y conflictos ocultos que ponen a prueba la determinación de la protagonista. El relato mezcla el drama humano con la tensión del thriller policial, generando una historia que no da respiro hasta el final.
La película muestra cómo el caso, más allá de su brutalidad, expone las sombras de la fama y el costo de las apariencias. Un crimen real convertido en un espejo de las contradicciones de la sociedad moderna.
Reparto de "Historia de un Crimen: Mauricio Leal"
Juana del Río como Rebeca
Johan Velandia como Yhonier
Walter Luengas como Dublin
Alejandro Gómez como Mauricio
Myriam de Lourdes como Marleny
Santana Rosa como Rosaura
Camilo Colmenares como Elkin
Nelson Camayo como Jair
Ernesto Benjumea como Núñez
Trailer de "Historia de un Crimen: Mauricio Leal"
