Millie Bobby Brown habría denunciado a David Harbour antes de la temporada 5 de Stranger Things

Antes de comenzar las grabaciones de la última temporada de la serie, la actriz habría presentado una denuncia formal en Netflix.
Desde su explosivo estreno en 2016, Stranger Things se ha cimentado como un fenómeno cultural que va más allá de la ciencia ficción, encontrando su corazón en las relaciones profundas entre sus personajes. Una de las dinámicas más queridas y cruciales de la serie es la que une a Eleven/Once, interpretada por Millie Bobby Brown, con el sheriff Jim Hopper, encarnado por David Harbour.
Lo que comienza como una relación de protector y protegida, se transforma en la conmovedora historia de una paternidad adoptiva y ferozmente leal. Harbour y Brown lograron una química palpable en pantalla, haciendo que el público invistiera emocionalmente en este lazo que desafiaba al Upside Down y a las intrigas gubernamentales. La conexión trascendió los límites de Hawkins, forjando una amistad y un respeto mutuo que ambos actores destacaron públicamente a lo largo de los años.
Harbour, en particular, solía describir su relación con Brown como "especialmente afectuosa y protectora". En varias entrevistas, reconoció haber conocido a Millie "antes de que llegara toda esta fama" y sintió un "impulso de protegerla" a medida que crecía bajo la intensa luz de Hollywood. Esta dinámica de "padre e hija" fuera de la ficción resonaba con la trama de la serie, convirtiéndose en un hermoso reflejo del amor incondicional que definía a Once y Hopper, un pilar fundamental para el éxito y la emotividad de Stranger Things.
De hecho, a medida que las temporadas avanzaban, Harbour incluso reflexionó sobre cómo la dinámica con el elenco adolescente evolucionaba con su madurez. Él comentó que, si bien su intención protectora seguía, observaba con orgullo cómo sus jóvenes colegas, incluida Millie, "comenzaron a trazar sus propios caminos profesionales". Este crecimiento, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue la prueba del profundo respeto que existía, al menos públicamente, entre los actores, haciendo que su relación se convirtiera en un símbolo de apoyo dentro de la inmensa producción de Netflix.
No obstante, esta imagen pública de afecto se ha visto empañada por reportes que sugieren un quiebre en la relación. Recientemente, publicaciones como Daily Mail y Page Six informaron que Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia formal contra David Harbour por maltrato e intimidación en el set de Stranger Things. Esta impactante noticia llega justo antes del estreno de la última temporada, poniendo un velo de controversia sobre el aclamado final de la saga de Netflix.
Con reportes que se hicieron públicos en Daily Mail & Page Six, Stranger Things entró en un escándalo a tan solo días del estreno de su última temporada. Por lo que se conoció con estos informes, Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia formal contra su compañero de elenco David Harbour, a quien acusa de acoso e intimidación en el set de la exitosa serie de Netflix.
Por lo que revelaron los sitios ya mencionados, la presentación fue realizada antes de que comenzaran las grabaciones de la quinta y última temporada del programa. Una fuente citada por el tabloide británico indicó que el reclamo incluía “páginas y páginas de acusaciones” y que la investigación interna se “extendió durante varios meses”.
Los informes periodísticos coinciden en que el expediente no menciona comportamientos de índole sexual por parte del actor. Tampoco han trascendido públicamente los resultados de dicho proceso ni si hubo sanciones específicas.
Como medida preventiva durante la filmación del episodio final, Millie Bobby Brown habría estado acompañada por un representante personal en el set, una medida poco habitual para los miembros del elenco principal de la serie. Tanto Netflix como los representantes de los artistas optaron por no responder a las consultas de los medios tras la filtración de esta información.
En tanto, un vocero de Netflix, en una declaración al Daily Mail, evitó pronunciarse sobre las acusaciones, limitándose a destacar el entusiasmo de la compañía por el inminente final de la saga, asegurando que "Nada va a eclipsar esto, ni siquiera la vida privada de sus protagonistas”.
La filtración de esta disputa se da en un momento personal complejo para Harbour, quien recientemente se separó de la cantante británica Lily Allen por una supuesta infidelidad de él. Aún así, durante el proceso de investigación realizado por Netflix, Page Six reveló que la artista habría acompañado al actor en todo momento.
