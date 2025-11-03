Millie Bobby Brown habría denunciado a David Harbour antes de la temporada 5 de Stranger Things

La denuncia de Millie Bobby Brown a David Harbour

Con reportes que se hicieron públicos en Daily Mail & Page Six, Stranger Things entró en un escándalo a tan solo días del estreno de su última temporada. Por lo que se conoció con estos informes, Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia formal contra su compañero de elenco David Harbour, a quien acusa de acoso e intimidación en el set de la exitosa serie de Netflix.

Por lo que revelaron los sitios ya mencionados, la presentación fue realizada antes de que comenzaran las grabaciones de la quinta y última temporada del programa. Una fuente citada por el tabloide británico indicó que el reclamo incluía “páginas y páginas de acusaciones” y que la investigación interna se “extendió durante varios meses”.

Los informes periodísticos coinciden en que el expediente no menciona comportamientos de índole sexual por parte del actor. Tampoco han trascendido públicamente los resultados de dicho proceso ni si hubo sanciones específicas.

Como medida preventiva durante la filmación del episodio final, Millie Bobby Brown habría estado acompañada por un representante personal en el set, una medida poco habitual para los miembros del elenco principal de la serie. Tanto Netflix como los representantes de los artistas optaron por no responder a las consultas de los medios tras la filtración de esta información.

En tanto, un vocero de Netflix, en una declaración al Daily Mail, evitó pronunciarse sobre las acusaciones, limitándose a destacar el entusiasmo de la compañía por el inminente final de la saga, asegurando que "Nada va a eclipsar esto, ni siquiera la vida privada de sus protagonistas”.

La filtración de esta disputa se da en un momento personal complejo para Harbour, quien recientemente se separó de la cantante británica Lily Allen por una supuesta infidelidad de él. Aún así, durante el proceso de investigación realizado por Netflix, Page Six reveló que la artista habría acompañado al actor en todo momento.