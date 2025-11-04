MinutoUno

Netflix: la dramática y sensual producción que sacude a la plataforma

Con la participación estelar de Carey Mulligan, esta película narra una historia de romance, drama y suspenso. Los detalles en la nota.

Netflix, desde hace algunos meses atrás, tiene como objetivo ampliar su catálogo con propuestas de calidad, con el fin de ofrecer entretenimiento a los usuarios y diversidad de géneros. Entre sus recientes incorporaciones se encuentra “Hermosa venganza”, una película que mezcla romance, drama y suspenso y atrapa desde el minuto uno a los espectadores.

Con una duración de 120 minutos, esta producción llegó a la pantalla grande en el 2020 de la mano de Ben Wheatley, el director de esta atrapante producción. Sin embargo, su elenco está compuesto por Carey Mulligan y Bo Burnham, quienes son reconocidos por su enorme trayectoria en el mundo cinematográfico.

De qué trata "Hermosa venganza"

Esta película de drama, romance y suspenso se estrenó en el 2020.

La película sigue a Cassie Thomas, una mujer que aparenta estar desorientada y fuera de control, pero en realidad está llevando a cabo un plan muy meditado. En su comportamiento finge debilidad para acercarse a ciertos hombres sin que sospechen sus verdaderas intenciones.

El motor de sus acciones es un trauma pasado que la empuja a tomar venganza por su cuenta. Esta estrategia cuidadosamente implementada le permite tomar revancha y aprovecharse de los hombres simplemente por placer.

Esta producción llegó a la cima del mundo del cine cuando se adjudicó el Oscar a Mejor Guion Original y recibió nominaciones a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Mulligan.

Reparto de "Hermosa venganza"

  • Carey Mulligan como Cassandra “Cassie” Thomas
  • Bo Burnham como Ryan Cooper
  • Clancy Brown como Stanley Thomas
  • Jennifer Coolidge como Susan Thomas
  • Laverne Cox como Gail
  • Alison Brie como Madison McPhee
  • Chris Lowell como Alexander "Al" Monroe
  • Connie Britton como Elizabeth Walker
  • Adam Brody como Jerry

Tráiler de "Hermosa venganza"

