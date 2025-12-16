Adrián Suar blanqueó su relación con Rocío Robles: la foto que la confirma

Aseguran que Adrián Suar le fue infiel a Araceli González el día de su casamiento: ¿quién es la tercera?

Las lágrimas de la actriz Araceli González en el programa de Mirtha Legrand no pasaron desapercibidas y trajeron de vuelta a la esfera pública un rumor explosivo que data de su matrimonio con el productor Adrián Suar.

El momento de profunda emoción de González reavivó la versión de una supuesta infidelidad por parte de Suar, presuntamente ocurrida incluso el mismo día de la boda de la pareja.

La periodista Marcela Tauro se encargó de avivar el fuego en Infama (América TV), afirmando sin titubeos que el supuesto engaño era un secreto a voces en el ambiente artístico de la época.

“Había una invitada que sé que todos comentaban que estaba con él”, lanzó Tauro, y sostuvo con certeza que en aquel entonces, en el backstage, “Nos hacíamos los boludos todos”. Según la periodista, la mujer en cuestión era una “actriz seria, del estilo de Araceli”, quien actualmente estaría casada con otro hombre.

Lejos de sugerir un hecho aislado, Tauro deslizó que el engaño podría haber sido uno de varios episodios. “Ella ya sospechaba, lo vigilaba, le revisaba todo. Suar era bravísimo en esos años”, afirmó, pintando el retrato de un matrimonio cargado de desconfianza y conflictos, justo cuando el productor televisivo estaba en la cima de su carrera.

En esa etapa, Adrián Suar vivía su "momento dorado": era joven, carismático y se había erigido como uno de los hombres más influyentes de la televisión argentina gracias a su productora Pol-Ka. Mientras las cámaras cubrían una boda de ensueño en 1997, estas versiones indican que, puertas adentro, ya se respiraba una atmósfera de dolor y tensión.

Consultada sobre la recurrencia de Araceli a este tema después de tantos años, Tauro fue categórica: “Ella no termina de hablar por el hijo”. Esta frase sugiere que, a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma de la traición reaparece cada vez que la actriz se conmueve al hablar públicamente del vínculo por el bienestar de su descendiente.

La emoción de Araceli González en La Noche de Mirtha (El Trece) se produjo al ser consultada por la conductora sobre su relación con Adrián Suar y su vínculo actual con el padre de su hijo, Tomás “Toto” Kirzner.

Conmovida, González habló de lo arduo que fue el proceso de separación, marcando un contraste con su primer matrimonio, donde sí se logró una reconciliación desde el agradecimiento. La actriz confesó entre lágrimas que "soltar" fue largo y doloroso, explicando que su mayor angustia se centra en el impacto que la situación tuvo en su hijo. La actriz enfatizó que siempre ha elegido proteger a sus hijos en la discreción: “Muchas veces el rol de madre es proteger”, expresó.

Pese al dolor, Araceli dejó clara su posición respecto al padre de Toto: siempre hablará bien de él. “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”, aseguró, reconociendo el importante legado profesional de Suar.