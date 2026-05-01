Adrián Suar y Natalia Oreiro están juntos otra vez
Con humor e ironía, la película propone una mirada actual sobre el narcisismo y los vínculos en tiempos de exposición constante.
"Yo, Narciso" presentó su primer adelanto oficial y marca el esperado regreso de Adrián Suar y Natalia Oreiro como dupla protagónica, esta vez por primera vez en la pantalla grande. El film, dirigido por el propio Suar, tiene previsto su estreno en agosto de 2026 y llega tras el buen desempeño de sus anteriores trabajos, como 30 noches con mi ex y MazelTov.
La propuesta combina comedia y reflexión para abordar el narcisismo contemporáneo, poniendo el foco en cómo las relaciones se ven atravesadas por la necesidad de validación y la construcción de la propia imagen. Con un tono ágil y situaciones reconocibles, la historia invita tanto a la risa como al análisis de los vínculos actuales.
De qué se trata
Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para profundizar en su investigación, decide involucrarse directamente y tomar como objeto de estudio a Máximo Rey (Adrián Suar), un reconocido y seductor cirujano plástico.
Bajo una identidad falsa, Rocío se presenta como una paciente interesada en realizarse un procedimiento estético, con la intención de observarlo de cerca sin levantar sospechas. Sin embargo, lo que comienza como un experimento académico pronto se transforma en una serie de encuentros donde él despliega todo su carisma. Para evitar caer en su juego, ella se ve obligada a inventar excusas cada vez más insólitas.
Cuando Máximo empieza a involucrarse emocionalmente y reconoce que se ha enamorado, la situación se vuelve impredecible. “El experimento” se descontrola, y Rocío deberá decidir si puede sostener su investigación sin quedar atrapada en su propia estrategia.
Definida como una comedia de enredos, Yo, Narciso pone en escena la obsesión por la imagen, el peso del ego —especialmente el masculino— y los límites del deseo en una época donde todos buscan ser vistos, admirados y validados.
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