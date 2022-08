Adrián Suar debutó como director en "30 noches con mi ex": todos los detalles

Pilar Gamboa, Adrián Suar.jpg Pilar Gamboa y Adrián Suar, en "30 noches con mi ex".

En una charla con minutouno.com, "El Chueco" contó todos los detalles de como fue dirigir por primera vez una película y que sensaciones le dejó protagonizarla.

“El desafío era tratar de encontrar una película que no sea oscura. Tomamos la decisión de contar una película que atravesara la salud mental con una patología de una ex mujer que está saliendo de eso con otros problemas que al mismo tiempo generaba situaciones de humor. Tuvimos mucho asesoramiento terapéutico”, explicó sobre la trama.

Luego, agregó: “En la estructura, nosotros sabíamos que dramáticamente también era sano y que eso iba a caer bien a los oídos del espectador. En la comedia se han contado muchas cosas, algunas más difíciles que otras”.

SU NUEVO ROL COMO DIRECTOR

"30 noches con mi ex", es el proyecto que eligió Adrián Suar para poder debutar como director. Ante esto, el actor destacó: “Hace rato que estoy pensando en dirigir, hace muchos años. Quería ver qué película quería hacer, podía no actuar y dirigirla, nunca pensé las dos cosas. O lo pensé y quería ver con cuál y sentí que esta era la película para arrancar. Y la pandemia fue el empuje, dije es ahora o nunca a ver si en la próxima pandemia no me cuentan entre nosotros”, comenzó diciendo.

“Estoy tranquilo, porque he hecho películas que pueden gustar más o menos, parecidas a otras puede ser, con un tono similar. Esta la veo parecida y distinta, yo la veo así y soy bastante crítico. Esto te va a conmover, te va a hacer reír, trae un tema. Y sé que esta es de las buenas mías", agregó.

El productor también se refirió a la posibilidad de que la película se vea a través de una plataforma de streaming. “Lo pensé, pero cuando yo la vi terminada en pantalla gigante en el cine y me senté ahí, escuché el sonido y dije, cine en el cine. La escena emocional social, se apaga la luz… a mi eso me sigue convocando”, explicó.

POR QUÉ SIEMPRE ELIGE HISTORIAS QUE MANTIENEN UNA MISMA TEMÁTICA

Como ya se vio en otras oportunidades, Adrián Suar volvió a apostar a una película que tiene como tema central el amor. Sin embargo, esta tiene una vuelta de rosca que la hace diferentes al resto. Es por eso que el actor y director explicó que es lo que la destaca del resto de sus producciones.

"El amor es un tema universal. Y en el vínculo de parejas todavía hay muchas posibilidades de contar historias", comenzó explicando.

Luego, agregó: "En el amor hay 10 temas, siete temas si querés que son universales. En la última película que hice de "Corazón loco", era un bígamo: amaba a las dos. En "Dos más dos", quería abrir la pareja, en "Un novio para mi mujer", me la quería sacar de encima. En otra estaba separado y así, porque son temas que todo el mundo entiende y se siente identificado".

"El personaje no soy yo, puedo tener algo parecido con el tema de los horarios. Yo puedo decir en 34 minutos estoy y en 34 minutos llegó. En eso si soy yo. Pero no me tocó lo mismo que al turbo", siguió comentando.

LA ANÉCDOTA CON GUILLERMO FRANCELLA

Después de explicar el motivo por el cual sigue una misma línea a la hora de producir una película, Adrián Suar contó una divertida situación que vivió con Guillermo Francella por este tema.

"Guille siempre me pide que cambie el perfil, me dice: 'Adriancito por favor, cambia el perfil', y me lo pide con amor porque nos queremos. Pero yo le digo que cuando se dé lo voy a cambiar, no lo voy a forzar. Estoy muy satisfecho con el cine que hago, me gusta, me divierte y me representa. En esta di un pequeño salto, ahí me moví un poquito, me pareció distinto a lo que venía haciendo. Y más adelante aparece otro salto, seguro", reveló.

Luego, comentó contento: "Estoy tranquilo, porque he hecho películas que pueden gustar más o menos, parecidas a otras puede ser, con un tono similar. Pero ésta la veo parecida y distinta, yo la veo así y soy bastante crítico. Esto te va a conmover, te va a hacer reír, trae un tema. Y sé que es de las buenas mías".

TRÁILER DE "30 NOCHES CON MI EX"

30 noches con mi ex | Tráiler Oficial