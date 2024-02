Jaque Mate, la nueva película de Adrián Suar, ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Sinopsis oficial de Jaque Mate: Jaque Mate es la entretenida historia de una brigada internacional que resuelve crímenes, fraudes y ataques que ponen en peligro la seguridad global. Cada miembro de este grupo debe utilizar sus armas y talentos más complejos. Rodeados del mundo del ajedrez, su lógica, tácticas y estrategias serán un espejo para planear cada movimiento en la búsqueda de estar un paso adelante de su oponente.

Tráiler oficial:

Elenco: Protagonizada por Adrián Suar (30 noches con mi ex, El Fútbol o Yo, Los Protectores), Maggie Civantos (Las Chicas del Cable, Vis a Vis), José Eduardo Derbez (De Viaje con Los Derbez, Mi Tío), Tsahi Halevi (Belén, Fauda), Benjamín Amadeo (Robo mundial, Entrelazados), Charo López (LOL: Last One Laughing Argentina, División Palermo), Mike Amigorena (El Fin del Amor, Limbo), Diego Cremonesi (Santa Evita, Monzón), Mariel Fernández y Fiorella Indelicato (Fragmentada, Sandro de América).