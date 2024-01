Qué dijo Adrián Suar sobre el cierre de Pol-Ka

Adrian Suar y Angel de Brito.jpg

A su vez, reveló: "Yo sabía que tarde o temprano se iba a terminar. En los últimos dos años yo no pude lograr el éxito que quise con mis últimas dos ficciones. Lo intenté y no pude. Eso también colaboró (con el cierre de Pol-Ka) porque también es cierto. Pol-Ka no cerró, es un hasta pronto. Yo ya venía haciendo el duelo hace dos o tres años"

Adrián Suar: toda la verdad sobre Polka



“Me tengo que reinventar”.



“En los últimos años no pude lograr el éxito que quise con las ficciones”.



Siguió diciendo: "Siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. El 24 no habrá ficción, el 25 no lo sé. Pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar. Voy a producir en España, cuando no esté más en esta vida voy a dejar de producir".

"Soy el jugador de fútbol que cuando le tiran una pelota juega. Cuando he ganado, he ganado. Y cuando he perdido, he perdido. Con Pol-Ka cuando pueda espero volver. No sé cuándo. Pero será un hasta pronto, espero que lo sea y sea pronto", concluyó.