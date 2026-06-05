Comunicado oficial de la cuenta de Indio Solari: "La noticia más triste"

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Cómo será la despedida del Indio Solari

Además, el entorno del músico informó que la despedida íntima será reservada para familiares y allegados, aunque adelantaron que próximamente se comunicarán los detalles de un homenaje público para que sus seguidores puedan darle el último adiós.

“Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, manifestaron.

La noticia generó una inmediata reacción en redes sociales, donde miles de fanáticos, músicos y figuras del espectáculo comenzaron a compartir mensajes de tristeza, agradecimiento y homenaje para una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

En el cierre del mensaje, los seres queridos del cantante dejaron una reflexión que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del artista.“Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”.

La publicación concluye con una frase que sintetiza gran parte del legado artístico y humano que dejó el exlíder de Los Redondos: “Graciosos y valientes”.