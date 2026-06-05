Comunicado oficial de la cuenta de Indio Solari: "La noticia más triste"
La muerte de Carlos Alberto Solari conmociona al rock argentino. Habrá una misa ricotera en Plaza de Mayo, convocada por los fanáticos.
Carlos Alberto Solari, el "Indio", murió este viernes a los 77 años. Fue uno de los músicos más relevantes del escenario rockero de nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Con un aura que alternaba entre lo místico y lo misterioso, pero con un formidable poder de convocatoria. Su muerte conmocionó a la Argentina y sus fanáticos lloran su pérdida.
Horas después de que se conociera la noticia de su fallecimiento, su familia publicó un emotivo comunicado en las redes sociales oficiales del artista para despedirlo y agradecer el acompañamiento de sus seguidores.
“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, dice el comunicado.
En el comunicado, la familia destacó el vínculo único que el artista construyó con su público a lo largo de décadas y pidió comprensión durante las primeras horas del duelo: “Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación”.
Cómo será la despedida del Indio Solari
Además, el entorno del músico informó que la despedida íntima será reservada para familiares y allegados, aunque adelantaron que próximamente se comunicarán los detalles de un homenaje público para que sus seguidores puedan darle el último adiós.
“Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, manifestaron.
La noticia generó una inmediata reacción en redes sociales, donde miles de fanáticos, músicos y figuras del espectáculo comenzaron a compartir mensajes de tristeza, agradecimiento y homenaje para una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.
En el cierre del mensaje, los seres queridos del cantante dejaron una reflexión que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del artista.“Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”.
La publicación concluye con una frase que sintetiza gran parte del legado artístico y humano que dejó el exlíder de Los Redondos: “Graciosos y valientes”.
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