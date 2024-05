Tenso momento en la mesa de Juana Viale: Adrián Suar pidió por "un Estado presente" y se cruzó con Alejandro Lerner

Sin embargo, según el cantante, "todos pueden", asegurando que todos tienen las mismas posibilidades y desconociendo las diferencias socioculturales de las personas. "No, todos pueden. Los convencieron de que no pueden. Maradona fue Maradona porque él creía que era Maradona", argumentó.

"A veces, el Estado, para los que no pueden... yo siempre me autogestioné, pero hay otros que no pueden", explicó Suar, quien no coincidía con Lerner, y sentenció: "Yo no creo en el estado omnipresente, pero sí en el Estado presente".

