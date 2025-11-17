Adriana Salgueiro denunció que está amenazada de muerte: "Pusieron la dirección exacta de mi casa"
La actriz denunció el hecho y presentó todas las pruebas para que la Justicia actúe e identifique quién está detrás de toda la situación.
Este domingo, Adriana Salgueiro fue noticia y preocupó a todos al revelar que fue amenazada de muerte. La noticia la dio a conocer Laura Ubfal, quien contó algunos detalles de la situación.
En el programa Infama, la panelista comentó: "Acosos, amenazas y amenaza de muerte para la señora Adriana Salgueiro". Acto seguido, leyó el mensaje que le llegó a la actriz: "Cuidate, Adriana. Cuidate, cerrá la puerta con llave. Te conviene".
Después de que el tema se hiciera público, Adriana salió al aire en el ciclo ante mencionado y relató cómo se desató todo el episodio. "Fue una cosa absolutamente sorpresiva para mí. La hago corta porque en realidad no pretendía que esto se hiciera mediático. Hice las cosas como se deben hacer, que es en la justicia", expresó.
Yo estaba transmitiendo mi programa por TikTok, el que hago en radio, todos los días. Yo estaba transmitiendo y Alejandro me estaba leyendo los mensajes. Empezaron a llegar de a poco estos mensajes, los que vos acabás de leer y obviamente no me dijo nada, bloqueó a la persona y cuando terminó el programa me lo contó", agregó.
Con respecto al origen de las amenazas, fue categórica: "A mí me parece que cuando te están amenazando bajo una una anonimato porque no conocés a la persona, no conocés la cuenta, es a través de una red social y todo lo demás, yo dije: 'No, yo esto no lo puedo dejar pasar'. No porque tenga miedo de que me vaya a pasar algo, simplemente no me banco que me pretendan amedrentar".
Y siguió: "Tengo el nombre de la persona. Es una mujer. Tengo la cuenta, tengo absolutamente todo". Ante la consulta de Marcela Tauro sobre si se trataba de alguien cercano, respondió: "No, incluso tiene muy pocos seguidores, no tengo la menor idea de quién es, no sé qué le pasó, le agarró un ataque".
Además, Salgueiro explicó por qué decidió llevar todo a la Justicia. "Lo único que me preocupó que por eso hice la denuncia, si no no lo hubiera hecho, es porque puso una dirección exacta", señaló.
Antes de cerrar el tema, el panelista Gonzalo Sorbo consultó las autoridades le habían dado algún tipo de protección. Ante esto, Adriana Salgueiro respondió: "Me están por dar un botón antipánico, porque la denuncia se hizo el viernes".
