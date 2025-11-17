Adriana Salgueiro denunció que está amenazada de muerte: "Pusieron la dirección exacta de mi casa"

Y siguió: "Tengo el nombre de la persona. Es una mujer. Tengo la cuenta, tengo absolutamente todo". Ante la consulta de Marcela Tauro sobre si se trataba de alguien cercano, respondió: "No, incluso tiene muy pocos seguidores, no tengo la menor idea de quién es, no sé qué le pasó, le agarró un ataque".

Además, Salgueiro explicó por qué decidió llevar todo a la Justicia. "Lo único que me preocupó que por eso hice la denuncia, si no no lo hubiera hecho, es porque puso una dirección exacta", señaló.

Antes de cerrar el tema, el panelista Gonzalo Sorbo consultó las autoridades le habían dado algún tipo de protección. Ante esto, Adriana Salgueiro respondió: "Me están por dar un botón antipánico, porque la denuncia se hizo el viernes".